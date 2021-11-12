Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz transitinde sözleşme hacimlerine döndü

Makogon, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Gazprom’un AB ülkelerine ulaştırdığı gazın Ukrayna üzerinden transit geçişinin sözleşme hacimlerine ulaştığını ifade etti.Şirketin daha önceki verilerine göre günlük gaz transit hacmi 1 Kasım itibarı ile 57 milyon metreküp seviyesindeyken geçen pazartesi 88 milyon metreküpe ulaşmıştı.Makogon, “Ukrayna üzerinden günlük transit hacmi, ekim ortasında neredeyse 54 milyon metreküpe geriledikten sonra şimdi 109 milyon metreküp olan sözleşme hacimlerine geri döndü. Gazprom, transit sözleşmesini aşan herhangi bir ek hacim rezervasyonu yapmadı” ifadelerini paylaştı.Geçen yıl 11 Kasım itibarıyla günlük transit gaz geçişinin 178.4 milyon metreküp, ondan önceki yılın aynı gününde ise 277.3 milyon metreküp olarak ölçüldüğünü hatırlatan yetkili, “Ukrayna, günde 250 milyon metreküpe kadar transit sağlamaya hazır ve bu, mevcut transitin 2.5 kat üzerinde” açıklamasını yaptı.Rusya ve Ukrayna arasında beş yıllık süre için imzalanan ve halen yürürlükte olan anlaşma, 2021-2024 döneminde yılda 40 milyar metreküp transit geçişi öngörüyor. Bununla birlikte Gazprom, komşu devletin toprakları üzerinden fiili taşıma hacimlerine bağlı kalmaksızın bu kapasitelerin ödemesini yapıyor.
Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Rus enerji şirketi Gazprom’un Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaştırdığı gazın Ukrayna üzerinden transit geçişinin sözleşme hacimlerine ulaştığını belirtti.
Makogon, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Gazprom’un AB ülkelerine ulaştırdığı gazın Ukrayna üzerinden transit geçişinin sözleşme hacimlerine ulaştığını ifade etti.
Şirketin daha önceki verilerine göre günlük gaz transit hacmi 1 Kasım itibarı ile 57 milyon metreküp seviyesindeyken geçen pazartesi 88 milyon metreküpe ulaşmıştı.
Makogon, “Ukrayna üzerinden günlük transit hacmi, ekim ortasında neredeyse 54 milyon metreküpe geriledikten sonra şimdi 109 milyon metreküp olan sözleşme hacimlerine geri döndü. Gazprom, transit sözleşmesini aşan herhangi bir ek hacim rezervasyonu yapmadı” ifadelerini paylaştı.
Geçen yıl 11 Kasım itibarıyla günlük transit gaz geçişinin 178.4 milyon metreküp, ondan önceki yılın aynı gününde ise 277.3 milyon metreküp olarak ölçüldüğünü hatırlatan yetkili, “Ukrayna, günde 250 milyon metreküpe kadar transit sağlamaya hazır ve bu, mevcut transitin 2.5 kat üzerinde” açıklamasını yaptı.
Rusya ve Ukrayna arasında beş yıllık süre için imzalanan ve halen yürürlükte olan anlaşma, 2021-2024 döneminde yılda 40 milyar metreküp transit geçişi öngörüyor. Bununla birlikte Gazprom, komşu devletin toprakları üzerinden fiili taşıma hacimlerine bağlı kalmaksızın bu kapasitelerin ödemesini yapıyor.