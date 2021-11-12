https://tr.sputniknews.com/20211112/getir-abd-pazarina-girdi-1050734879.html

Getir, ABD pazarına girdi

Getir, ABD pazarına girdi

Yurt dışında Avrupa'nın ardından ABD pazarına da giren hızlı teslimat şirketi Getir, ABD'de 300 şehirde faaliyet göstermeyi hedefliyor. Getir'in Chicago'da... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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Hızlı teslimat şirketi Getir, Avrupa'nın ardından ABD pazarında da faaliyetlerine başladı. Bloomberg HT'nin haberine göre yıl sonuna kadar New York ve Boston'da da hizmet vereceklerini açıklayan şirketin kurucu ortağı Nazım Salur ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti. Getir'in Chicago'da operasyonlarına başlaması ile ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Salur, ABD'deki büyümenin finansmanı için "Gerekirse o para var. Bizim tarz işlere yatırım yapan diyelim ki tüm dünyada 200 tane majör fon varsa bunların 190'ı bizim kapımızı çalmıştır. 'Bir sonraki yatırım turunu ne zaman yapacaksınız' diye bize rezervasyonu vardır. Daha çok paraya ihtiyaç görürsek onları çağırıp yeni bir yatırım turu yaparız" dedi.Halka arz Türkiye'de değil ABD'deZamanı geldiğinde Türkiye'de değil ancak ABD'de halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, "Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım" dedi. N11'de hisse alımı Rekabet Kurumu'ndan onay aşamasındaŞirketin 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaştıklarını anlatan Salur e-ticaret platformu N11'de hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını da söyledi. Salur, Rekabet Kurumu'nun onayını beklediklerini belirterek, N11'deki mevcut iki ortaktan hisse alarak şirkete ortak olacaklarını söyledi.

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