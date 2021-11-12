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https://tr.sputniknews.com/20211112/getir-sok-marketlere-ortak-oluyor-1050752588.html
Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor
Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor
Getir, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de pay sahibi olan Yıldız Holding ile bir kısım azınlık payların satışı ve stratejik ortaklıkla ilgili bağlayıcı olmayan niyet... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T21:32+0300
2021-11-12T21:32+0300
ekonomi
şok marketler
getir
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Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." denildi.
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şok marketler, getir

Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor

21:32 12.11.2021
© Fotoğraf : TwitterGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Getir, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de pay sahibi olan Yıldız Holding ile bir kısım azınlık payların satışı ve stratejik ortaklıkla ilgili bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.
Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.
Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.
Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." denildi.
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