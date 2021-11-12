https://tr.sputniknews.com/20211112/guney-cin-denizindeki-gerilim-3-dunya-savasi-riski-tasiyor-mu-1050737129.html

Güney Çin Denizi’ndeki gerilim 3. Dünya Savaşı riski taşıyor mu?

Güney Çin Denizi’ndeki gerilim 3. Dünya Savaşı riski taşıyor mu?

ABD ile Çin arasında yaşanan güç mücadelesi Asya-Pasifik’i son 10 yılda silahlanmaya en çok harcamanın yapıldığı jeopolitik bölgelerden biri haline getirdi... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:48+0300

2021-11-12T13:48+0300

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Asya-Pasifik’te mücadelenin merkez alanı olan Güney Çin Denizi’nde özellikle donanmalar üzerinden gövde gösterileri yapılıyor. Bölgede Çin Halk Cumhuriyeti ile tarihi ihtilafı bulunan Tayvan, adeta Batı’nın askeri üssü haline gelirken ABD ve müttefikleri donanmaları ile Güney Çin Denizi’ni mesken tutmuş durumda. Son yıllarda artan Çin-Rusya ittifakı ise ortak tatbikatlarla dengeyi sağlıyor.‘ABD’nin bölgede silahlandırdığı tek ülke Tayvan değil’Aynı zamanda bir dönem Tayvan’da da yaşamış olan Diren Doğan, “ABD’nin Çin’e karşı Tayvan’ı silahlandırmasında ve ittifaklar kurmasında amacı ne?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:‘Gerek QUAD gerekse AUKUS bunların tamamı Çin’in çevrelenmesiyle alakalı durumlar’‘ABD, Çin’in nefes almasını ne kadar engelleyebilirse o kadar başarılı olacağını düşünüyor’Rusya neden bölgede?Rusya da son yıllarda Çin ile genişleyen ittifakı kapsamında ortak tatbikatlarda yer alıyor. Aynı zamanda ABD’nin Rusya’yı da Doğu Avrupa, Karadeniz ve Kafkaslardan çevreleme politikaları da biliniyor. Doğan’ın bu konuda değerlendirmeleri ise şöyle oldu:‘Savaş riski denizaltıların paralelinde artacak veya azalacak’Peki, donanmaların karşı karşıya geldiği bölgede sıcak savaş riski var mı? Diren Doğan, “İçinde bulunduğumuz zaman diliminde liderler ne kadar savaşkan dürtülerle hareket ederlerse etsinler, toplumların bir noktada savaşkan eğilimlerini dizginleyeceğine inanmaktayım” diyor ve ekliyor:‘En az altı taraf devletin egemenlik noktasında uyuşmazlık yaşadığı bir bölge’Büyük güçlerin bu kadar aktif olduğu bir sahada çıkacak bir kıvılcım 3. Dünya Savaşı riski taşıyor mu? Doğan, “Özellikle bu çıkarımı Güney Çin Denizi için yapabilirim” diyerek şu vurguları yapıyor:

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https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-ucak-ve-gemilerinin-cine-yonelik-2-binden-fazla-casusluk-gorevi-yuruttugu-iddia-edildi-1050253772.html

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asya

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güney çin denizi

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2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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