Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/haciz-cikmazindaki-ciftci-traktorumu-alirsaniz-evime-nasil-ekmek-gotureyim-borcumu-nasil-odeyeyim-1050720119.html
Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
Türkiye Ziraatçiler Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidi altında bulunuyor. Traktörlerine haciz, banka hesaplarına bloke konulan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T01:16+0300
2021-11-12T01:16+0300
akşam postasi
radyo
sputnik
akp
açıklama
traktör
haciz
çiftçi
rsfm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050715459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9e49f5cfcad2b458dea6dc9bf72de2d.jpg
Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız ben evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız ben evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
İşte 200 bin TL kredi borcu 3 milyon liraya çıkan çiftçi Varhan’ın açıklamaları:“Diyarbakır Yaytaş köyünde mısır ve pamuk üretiyorum. Çiftçilerin yüzde 90’ı borç altında. Çiftçi ya bankaya ya da tefecilere borçlu. Kendi arazilerimiz olduğu halde yaklaşık 4-5 yıl önce bankadan kredi çektik şansıma o yıl yağmur çok yağdı ve pamuğu toplayamadım, pamuğu toplayamayınca da krediyi ödeyemedim. Krediyi ödeyemeyince 1 yıl ertelediler ondan sonra da icralık olduk. Kardeşlerimle beraber çekmiştik krediyi onların maaşlarına haciz konmuş durumda. Traktörlerimizi bile elimizden aldılar bu borçları nasıl ödeyebiliriz ki?”AK Partiye oy verdim ama...“Çektiğimiz krediyle tohum, gübre, ilaç, mazot almıştım. Banka hesaplarımız bloke olduğu için nereden para gelirse gelsin banka hemen paraya el koyuyor. Traktörüm arızalandığı zaman Diyarbakır merkeze gidip yaptırmam gerekiyor ama yolda uygulamada yakalandık ve traktöre el konuldu. Benim traktörümü alırsan ben senin borcunu nasıl ödeyeyim? Evime nasıl ekmek götüreyim? Ben zaten açım.Buralara siyasetçiler ya gelmiyor ya da biz göremiyoruz. Çiftçinin derdi ne soran yok. Çiftçi hakkını savunamıyor. AK Parti’ye oy vermiştim ama şimdi AK Partiye gel benim derdime çare bul diyemiyorum, bankarın ipini sıkacak ki çiftçinin traktörüne ve arabasına el koyamazsın. Bütün siyasetçilere sesleniyorum, bütün çiftçiler perişan oldu, bilsinler istiyorum.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050715459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1756f52c8db32650cb16216bef0cfe8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, sputnik, akp, açıklama, traktör, haciz, çiftçi, rsfm, аудио

Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?

01:16 12.11.2021
AKŞAM POSTASI
Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız ben evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Türkiye Ziraatçiler Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidi altında bulunuyor. Traktörlerine haciz, banka hesaplarına bloke konulan Diyarbakırlı pamuk ve mısır üreticisi Mehmet Varhan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
İşte 200 bin TL kredi borcu 3 milyon liraya çıkan çiftçi Varhan’ın açıklamaları:
“Diyarbakır Yaytaş köyünde mısır ve pamuk üretiyorum. Çiftçilerin yüzde 90’ı borç altında. Çiftçi ya bankaya ya da tefecilere borçlu. Kendi arazilerimiz olduğu halde yaklaşık 4-5 yıl önce bankadan kredi çektik şansıma o yıl yağmur çok yağdı ve pamuğu toplayamadım, pamuğu toplayamayınca da krediyi ödeyemedim. Krediyi ödeyemeyince 1 yıl ertelediler ondan sonra da icralık olduk. Kardeşlerimle beraber çekmiştik krediyi onların maaşlarına haciz konmuş durumda. Traktörlerimizi bile elimizden aldılar bu borçları nasıl ödeyebiliriz ki?”

AK Partiye oy verdim ama...

“Çektiğimiz krediyle tohum, gübre, ilaç, mazot almıştım. Banka hesaplarımız bloke olduğu için nereden para gelirse gelsin banka hemen paraya el koyuyor. Traktörüm arızalandığı zaman Diyarbakır merkeze gidip yaptırmam gerekiyor ama yolda uygulamada yakalandık ve traktöre el konuldu. Benim traktörümü alırsan ben senin borcunu nasıl ödeyeyim? Evime nasıl ekmek götüreyim? Ben zaten açım.
Buralara siyasetçiler ya gelmiyor ya da biz göremiyoruz. Çiftçinin derdi ne soran yok. Çiftçi hakkını savunamıyor. AK Parti’ye oy vermiştim ama şimdi AK Partiye gel benim derdime çare bul diyemiyorum, bankarın ipini sıkacak ki çiftçinin traktörüne ve arabasına el koyamazsın. Bütün siyasetçilere sesleniyorum, bütün çiftçiler perişan oldu, bilsinler istiyorum.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:28Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm
01:20AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz
01:16Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?
01:03ABD’de izdiham yaşanan Astroworld Müzik Festivali'ndeki can kaybı 9’a yükseldi
01:02Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
01:02Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'çöp krizine' çözüm sözü
00:54Araştırma: ABD'de her 3 aileden 1'inde uyuşturucu nedeniyle sorun yaşanıyor
00:50BM Genel Sekreteri Guterres: Glasgow iklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil
00:44Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin sahipleri Diyanet'ten yardım istedi
00:43COP27’ye Mısır, COP28’e BAE ev sahipliği yapacak
00:39Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı
00:32Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz
00:27Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
00:22Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos: NATO, Rusya’yla uzun mücadeleye hazırlanmalı
00:17ABD'nin İran Özel Temsilcisi Malley, BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn'i ziyaret edecek
00:115'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda
00:05İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, dünyanın A Planı haline gelmeyi başaracaktır
DünHollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
DünMuğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi
DünHükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek