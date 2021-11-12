https://tr.sputniknews.com/20211112/haciz-cikmazindaki-ciftci-traktorumu-alirsaniz-evime-nasil-ekmek-gotureyim-borcumu-nasil-odeyeyim-1050720119.html

Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?

Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?

Türkiye Ziraatçiler Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidi altında bulunuyor. Traktörlerine haciz, banka hesaplarına bloke konulan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T01:16+0300

2021-11-12T01:16+0300

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Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız ben evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim? Haciz çıkmazındaki çiftçi: Traktörümü alırsanız ben evime nasıl ekmek götüreyim, borcumu nasıl ödeyeyim?

İşte 200 bin TL kredi borcu 3 milyon liraya çıkan çiftçi Varhan’ın açıklamaları:“Diyarbakır Yaytaş köyünde mısır ve pamuk üretiyorum. Çiftçilerin yüzde 90’ı borç altında. Çiftçi ya bankaya ya da tefecilere borçlu. Kendi arazilerimiz olduğu halde yaklaşık 4-5 yıl önce bankadan kredi çektik şansıma o yıl yağmur çok yağdı ve pamuğu toplayamadım, pamuğu toplayamayınca da krediyi ödeyemedim. Krediyi ödeyemeyince 1 yıl ertelediler ondan sonra da icralık olduk. Kardeşlerimle beraber çekmiştik krediyi onların maaşlarına haciz konmuş durumda. Traktörlerimizi bile elimizden aldılar bu borçları nasıl ödeyebiliriz ki?”AK Partiye oy verdim ama...“Çektiğimiz krediyle tohum, gübre, ilaç, mazot almıştım. Banka hesaplarımız bloke olduğu için nereden para gelirse gelsin banka hemen paraya el koyuyor. Traktörüm arızalandığı zaman Diyarbakır merkeze gidip yaptırmam gerekiyor ama yolda uygulamada yakalandık ve traktöre el konuldu. Benim traktörümü alırsan ben senin borcunu nasıl ödeyeyim? Evime nasıl ekmek götüreyim? Ben zaten açım.Buralara siyasetçiler ya gelmiyor ya da biz göremiyoruz. Çiftçinin derdi ne soran yok. Çiftçi hakkını savunamıyor. AK Parti’ye oy vermiştim ama şimdi AK Partiye gel benim derdime çare bul diyemiyorum, bankarın ipini sıkacak ki çiftçinin traktörüne ve arabasına el koyamazsın. Bütün siyasetçilere sesleniyorum, bütün çiftçiler perişan oldu, bilsinler istiyorum.”

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radyo, sputnik, akp, açıklama, traktör, haciz, çiftçi, rsfm, аудио