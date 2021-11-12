https://tr.sputniknews.com/20211112/hakkaride-gosteri-yuruyus-ve-eylemler-15-gun-sureyle-yasaklandi-1050752700.html

Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Hakkari'de, basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T21:38+0300

2021-11-12T21:38+0300

2021-11-12T21:38+0300

türkiye

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valilik

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hakkari sınırları içinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 13 Kasım saat 00.01'den 27 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları (taşıt, mobil ve benzeri) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20210808/bakan-koca-salgina-karsi-toplum-bagisikligi-yarisinda-hakkari-ornek-alinmali-1045195684.html

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yürüyüş, hakkari, gösteri, akp, eylem, karar, kürdistan, yasak, valilik