Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ibbden-halk-ekmek-aciklamasi-zam-yapilmayacak-1050750501.html
İBB’den ‘Halk Ekmek’ açıklaması: Zam yapılmayacak
İBB’den ‘Halk Ekmek’ açıklaması: Zam yapılmayacak
İstanbul'da yapılan zamla ekmeğin 2.5 TL'den satılması beklenirken, İBB'den yapılan açıklamada ise Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği duyuruldu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T20:13+0300
2021-11-12T20:13+0300
ekonomi
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekmek
açıklama
zam
para
fiyat
halk ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_1b19b9ea30be94c6b79a223f560a9f0d.jpg
İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2.5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren ekmeğin 2.5 TL'den satılmaya başlanması bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Halk Ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini ve 1,25 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu.Konuyla ilgili açıklamasında İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_116:0:763:485_1920x0_80_0_0_ab1f37f12a4278cd55693aac3419ed67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekmek, açıklama, zam, para, fiyat, halk ekmek

İBB’den ‘Halk Ekmek’ açıklaması: Zam yapılmayacak

20:13 12.11.2021
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
Abone ol
İstanbul'da yapılan zamla ekmeğin 2.5 TL'den satılması beklenirken, İBB'den yapılan açıklamada ise Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği duyuruldu.
İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2.5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren ekmeğin 2.5 TL'den satılmaya başlanması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Halk Ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini ve 1,25 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamasında İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:23Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı
21:22Aile hekimi, odasında darp edildi
21:19Kur’an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Öztürk'e 33 yıl hapis cezası verildi
21:00AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı
20:56İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
20:56İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye’ye dönemeyiz
20:46Rusya’da QR koduyla ilgili tasarı Duma’ya sunuldu
20:45Bakan Pakdemirli'den çiftçilere: Bir karış yeri dahi boş bırakmayın
20:26Donetsk: Ukrayna, yerleşim birimlerine askeri teçhizat konuşlandırdı
20:20İETT şoförüne bıçakla saldıran zanlı serbest bırakıldı
20:18Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı ortaya koymamız lazım
20:13İBB’den ‘Halk Ekmek’ açıklaması: Zam yapılmayacak
20:12Rusya’dan Fransa’ya Avrupa’daki gerilimi azaltmaya yönelik adımları belirleme çağrısı
20:11Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek
20:06Erdoğan'ın konutunu fotoğrafladıkları iddia edilmişti: İsrailli çift dahil 3 kişi tutuklandı
19:54Kraliçe Elizabeth, doktor tavsiyesiyle istirahat sonrası ilk kez bir etkinliğe katılacak
19:44Metropoll Araştırma: İttifakların oy oranları birbirlerine çok yakın
19:38Blinken: Rusya ordusu, Ukrayna sınırında düzensiz faaliyetler yürütüyor
19:33Türkiye'de koronavirüs: 217 kişi daha hayatını kaybetti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
19:23Dolar/TL 9.99’u gördü