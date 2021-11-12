İETT şoförüne bıçakla saldıran zanlı serbest bırakıldı

Olay 7 Kasım Pazar günü Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.Otobüs şoförü Garip Özer Güleryüz, Mecidiyeköy durağında otobüse binen erkek yolcuyu başkasına ait İstanbul Kart kullandığı gerekçesiyle uyardı.Güleryüz ile öğrenci kartını iptal edeceğini söylediği yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.Bıçak cebindeki ruhsata geldiCebinden bıçak çıkaran yolcu, Güleryüz'e saldırdı, ardından kaçtı. Bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför ölümden döndü.Şikayet üzerine harekete geçen polis önce kartın sahibi genç kıza ulaştı. Genç kızın kartını kaybettiğini söylemesine rağmen güvenlik kameralarını inceleyen polis, kartı nişanlısına verdiğini tespit etti.Yakalanan saldırgan Hamza Ç. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Kağıthane’de başkasının kartını kullandığı için kendisini uyaran İETT şoförüne bıçakla saldıran zanlı yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay 7 Kasım Pazar günü Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.
Otobüs şoförü Garip Özer Güleryüz, Mecidiyeköy durağında otobüse binen erkek yolcuyu başkasına ait İstanbul Kart kullandığı gerekçesiyle uyardı.
Güleryüz ile öğrenci kartını iptal edeceğini söylediği yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak cebindeki ruhsata geldi
Cebinden bıçak çıkaran yolcu, Güleryüz'e saldırdı, ardından kaçtı. Bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför ölümden döndü.
Şikayet üzerine harekete geçen polis önce kartın sahibi genç kıza ulaştı. Genç kızın kartını kaybettiğini söylemesine rağmen güvenlik kameralarını inceleyen polis, kartı nişanlısına verdiğini tespit etti.
Yakalanan saldırgan Hamza Ç. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.