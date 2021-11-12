https://tr.sputniknews.com/20211112/ilanda-gordugu-otomobili-kendisininmis-gibi-baskasina-satti-1050731548.html

İlanda gördüğü otomobili, kendisininmiş gibi başkasına sattı

İlanda gördüğü otomobili, kendisininmiş gibi başkasına sattı

Osmaniye’nin Kadirli ve Düziçi ilçesinde ilanda gördüğü otomobili sahiplerine ulaşarak almak istediğini belirten dolandırıcı, aynı gün otomobillere müşteri... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:05+0300

2021-11-12T12:05+0300

2021-11-12T12:04+0300

türkiye

otomobil

dolandırıcılık

satış

ikinci el otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050731517_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4deb2ffba9928ce908513412da2a4797.jpg

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Nurettin Bozan, fiyatı 233 bin TL olan otomobilini satmak için bir otomobil satış ilan sitesine ilan verdi. Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Ferhat Yılmaz adlı kişi ilandaki numarayı arayarak Nurettin Bozan’a ulaşıp otomobili almak istediğini söyledi. Telefonla fiyatta anlaşan Ferhat Yılmaz, Nurettin Bozan’a kendisinin il dışında olduğunu otomobilin satış işlemlerini söylediği yere giderek oradaki kişi ile yapmasını istedi. Önce otomobil sahibi Nurettin Bozan ile anlaşan Ferhat Y. daha sonra Kadirli ilçesindeki bir esnafı arayarak kendisinin satılık otomobili olduğunu, alıp alamayacağını sordu. Gerçekte Nurettin Bozan’a ait olan 2016 model ve 233 bin TL’lik otomobil esnaf ile 150 bin TL’ye anlaştı ve kuzeninin otomobili az sonra kendisine getireceğini söyledi. Ferhat Y, telefon ile hem alıcı gibi hem satıcı gibi kişileri bağladı. Nurettin Bozan, Ferhat Y'nin dediği yere otomobili götürdü, satış işlemi için notere giden dolandırıcının oyununa gelen Nurettin Bozan, aracın devrini verdi. Dolandırıcı ise 233 bin TL para göndermiş gibi Nurettin Bozan’a dekont gönderdi. Bu arada dolandırıcı anlaştığı 150 bin TL’yi aracı sattığı kişiden kendi hesabına göndertti. Hesabına para gelmediğini ve bankanın böyle bir dekontu olmadığını anlayan Nurettin Bozan ise polise başvurdu.Bozan, “Eşimle gece gündüz demedik çalıştık, bu araba tüm hayatımızın birikimiydi. Onu da dolandırıcıya kaptırdık. Bu dolandırıcının bulunmasını istiyorum” dedi.Yine isminin Ferhat Y. olduğunu söyleyen aynı kişi, aynı gün Düziçi ilçesinde de aynı yöntemle bir başkasının otomobilini 165 bin TL’ye kendininmiş gibi başka birine sattı. Polis her iki dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, dolandırıcılık, satış, ikinci el otomobil