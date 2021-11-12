https://tr.sputniknews.com/20211112/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-askeri-personel-gonderdi-1050748609.html

İngiltere, Polonya-Belarus sınırına askeri personel gönderdi

İngiltere, Polonya-Belarus sınırına askeri personel gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, göç kriziyle bağlantılı olarak sınırın güçlendirilmesinde mühendislik yardımı sağlamak üzere Polonya ve... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T18:56+0300

2021-11-12T18:56+0300

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göçmen mutabakatı

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Açıklamada, “Polonya hükümetiyle yapılan anlaşmanın ardından, Belarus sınırındaki durumu çözmek için ne tür mühendislik desteği sağlayabileceğimizi araştırmak üzere küçük bir İngiliz askeri grubu gönderildi” ifadeleri kullanıldı.Daha önce, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaschak, İngiliz askerlerinin Polonya'nın Belarus sınırındaki duvarın güçlendirmesine yardım edeceğini duyurmuştu..Belarus-Polonya sınırında gerilim, AB ülkelerine gitmek isteyen binlerce göçmenin buraya akın ettiği pazartesi gününden beri devam ediyor. Göçmenlerin ülkeye girmesine izin vermeyen Polonya, Belarus sınırına düzenlik ordu birlikleri, polis güçleri ve sınır muhafızlarını yığdı.Belarus sınır servisi sözcüleri, sınırda bekleyen göçmenlerin mental olarak ve fiziken çok kötü durumda olduklarını, su, gıda ve temizlik malzemelerine ulaşımlarının olmadığını belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-basbakani-belarusun-gocmenleri-sinirlarimiza-gondermesi-devlet-terorudur-1050665258.html

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polonya, belarus, ingiltere, ordu, kaçak göçmen, göçmen, asker, göçmen krizi, göçmen mutabakatı