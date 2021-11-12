https://tr.sputniknews.com/20211112/irak-belarusun-bagdattaki-fahri-konsoloslugunun-calisma-iznini-iptal-etti-1050754536.html

Irak, Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti

Irak, Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti

Irak, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma izninin geçici olarak iptal edildiğini" duyurdu.Sahaf, "Bu adım, Irak vatandaşlarını Belarus'tan Polonya'ya doğru yapılan insan kaçakçılığından korumak amacıyla atıldı" dedi."Irak'ın Moskova (Rusya) ve Varşova (Polonya) büyükelçilikleri Belarus-Polonya sınırında mahsur kalanların geri dönüşünü koordine ediyor" ifadelerini kullanan Sahaf, Irak ve Belarus arasındaki doğrudan uçuşların durdurulduğunu belirtti.

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