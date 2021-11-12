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Irak, Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti
Irak, Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti
Irak, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:55+0300
2021-11-12T23:34+0300
dünya
ortadoğu
polonya
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göçmen krizi
konsolosluk
bağdat
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma izninin geçici olarak iptal edildiğini" duyurdu.Sahaf, "Bu adım, Irak vatandaşlarını Belarus'tan Polonya'ya doğru yapılan insan kaçakçılığından korumak amacıyla atıldı" dedi."Irak'ın Moskova (Rusya) ve Varşova (Polonya) büyükelçilikleri Belarus-Polonya sınırında mahsur kalanların geri dönüşünü koordine ediyor" ifadelerini kullanan Sahaf, Irak ve Belarus arasındaki doğrudan uçuşların durdurulduğunu belirtti.
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ortadoğu, polonya, belarus, irak, göçmen, göçmen krizi, konsolosluk, bağdat

Irak, Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti

22:55 12.11.2021 (güncellendi: 23:34 12.11.2021)
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Irak, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma iznini iptal etti.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Belarus'un Bağdat'taki fahri konsolosluğunun çalışma izninin geçici olarak iptal edildiğini" duyurdu.
Sahaf, "Bu adım, Irak vatandaşlarını Belarus'tan Polonya'ya doğru yapılan insan kaçakçılığından korumak amacıyla atıldı" dedi.
"Irak'ın Moskova (Rusya) ve Varşova (Polonya) büyükelçilikleri Belarus-Polonya sınırında mahsur kalanların geri dönüşünü koordine ediyor" ifadelerini kullanan Sahaf, Irak ve Belarus arasındaki doğrudan uçuşların durdurulduğunu belirtti.
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