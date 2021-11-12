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İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
Norveç'te hükümet, Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı. Danimarka'da da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aşı... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T20:56+0300
2021-11-12T20:56+0300
koronavirüs
norveç
danimarka
karantina
iskandinav
kovid-19
aşı pasaportu
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Norveç'te 25 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, yeni tedbirleri gündeme getirdi.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, salgınla mücadele için 18 yaş üstü kişilerin üçüncü doz aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.Store, aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini ifade etti.İsveç'ten gelenlere karantina uygulamasıNorveç hükümeti, İsveç'in 6 bölgesinden gelenlere de karantina uygulaması başlattı.Hükümet, İsveç'in, Vastra Götaland, Kalmar, Skane, Södermanland, Uppsala ve Östergötland bölgelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle buralardan gelenlere karantina uygulanacağını açıkladı.Aşı pasaportu olanlar karantinaya dahil edilmeyecek.Bu arada, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 948'e çıkarken, vaka sayısı da 224 bin 302'ye yükseldi. Ülkede 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 91.5'i bir doz, yüzde 87.2'si iki doz aşı oldu.Danimarka'da aşı pasaportu uygulaması başladıDanimarka'da da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aşı pasaportu uygulaması yeniden başlatıldı.Sağlık Bakanlığı, gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranlarda 200 kişi, dış mekanlarda ise 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerinde aşı pasaportu zorunluluğunun yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı.Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa ülkesi olmuştu.
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norveç, danimarka, karantina, iskandinav, kovid-19, aşı pasaportu

İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

20:56 12.11.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIXDanimarka - koronavirüs
Danimarka - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
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Norveç'te hükümet, Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı. Danimarka'da da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aşı pasaportu uygulaması yeniden başlatıldı.
Norveç'te 25 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, yeni tedbirleri gündeme getirdi.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, salgınla mücadele için 18 yaş üstü kişilerin üçüncü doz aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.
Store, aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini ifade etti.

İsveç'ten gelenlere karantina uygulaması

Norveç hükümeti, İsveç'in 6 bölgesinden gelenlere de karantina uygulaması başlattı.
Hükümet, İsveç'in, Vastra Götaland, Kalmar, Skane, Södermanland, Uppsala ve Östergötland bölgelerinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle buralardan gelenlere karantina uygulanacağını açıkladı.
Aşı pasaportu olanlar karantinaya dahil edilmeyecek.
Bu arada, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 948'e çıkarken, vaka sayısı da 224 bin 302'ye yükseldi. Ülkede 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 91.5'i bir doz, yüzde 87.2'si iki doz aşı oldu.

Danimarka'da aşı pasaportu uygulaması başladı

Danimarka'da da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle aşı pasaportu uygulaması yeniden başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı, gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranlarda 200 kişi, dış mekanlarda ise 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerinde aşı pasaportu zorunluluğunun yeniden uygulamaya konulduğunu açıkladı.
Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa ülkesi olmuştu.
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