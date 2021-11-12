https://tr.sputniknews.com/20211112/israil-scorpius-adli-yeni-elektronik-harp-sistemini-tanitti-1050736563.html

İsrail, 'Scorpius' adlı yeni elektronik harp sistemini tanıttı

İsrail, 'Scorpius' adlı yeni elektronik harp sistemini tanıttı

İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi, 'Scorpius' adını verdiği ve 'devrim yaratacak kabiliyetlere' sahip olduğunu iddia ettiği yeni elektronik harp sistemini... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:35+0300

2021-11-12T13:35+0300

2021-11-12T13:36+0300

savunma

israil

elektronik

silah

sistem

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İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi, 'Scorpius' adını verdikleri yeni elektronik harp sistemini tanıttı.Forbes'ta yer alan habere göre şirketin pazarlama sorumlularından Gideon Fustick, yaptığı açıklamada, sistemi 'yumuşak koruma' sağlayan ve füze atmayan bir harp silahı olarak nitelendirerek "Yine de düşman sistemlerine müdahale etme ve devre dışı bırakma konusunda çok etkili" ifadelerini kullandı.Fustick, sistemi 'elektronik harp alanında devrim' olarak gördüğünü belirterek, "Gökyüzündeki herhangi bir şeyi tam anlamıyla algılayabilen ve aynı anda farklı yönlerde ve farklı frekanslarda birden fazla hedefe hitap edebilen ilk sistem" değerlendirmesini yaptı.Savaşların gitgide daha fazla elektronik alana girdiğini kaydeden Fustick, "Uçaklar, füzeler, İHA'lar; çevreyi algılamak, yön bulmak ve irtibat kurmak için elektromanyetik araçlar kullanıyor" dedi."Düşman, tüm bu faaliyetler için elektromanyetik alanı kullanmaya çalışıyor" diyen yetkili, kendilerinin de bu alandan faydalanmaya çalıştığını söyleyerek, "Her birimiz diğer tarafı, elektromanyetik alanı kullanımaktan mahrum etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Fustick, bu alanın başlı başına bir savaş alanı haline geldiğini de sözlerine ekledi.Yeni sistemin eğitim amaçlı üretilen modeli Scorpius-T, daha önce İsrail Hava Kuvvetleri'nin ülke tarihindeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Bayrak'ta sergilenmişti.Scorpius T, beşinci nesil uçakların oluşturduğu ve nispeten yeni sayılan tehditleri simüle edebilme kabiliyetine sahip.

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israil, elektronik, silah, sistem