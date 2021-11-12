https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbulda-ecza-deposu-ile-eczanelerde-ilac-denetimi-1050735716.html

İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi

İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi

Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunmadığı iddia edilen ilaçlara yönelik İstanbul'da bir ecza deposu ile bazı eczanelerde denetim gerçekleştirdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T13:18+0300

2021-11-12T13:18+0300

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türkiye

ilaç

sağlık bakanlığı

denetim

eczane

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki iddialar üzerine denetim gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar'da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı. Hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiaları kapsamında yürütülen denetimde, depoda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.Ayrıca, İTS'ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü de yapıldı.Eczacılara uyarıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de bulunan bazı eczanelerde denetim yaptı. Denetimlerde, eczanelerdeki İTS'ye kayıtlı bazı ilaçların sayısı ve mevcut fiziki stok durumları karşılaştırıldı.İTS kayıtları ile stokları arasında farklılık olduğu tespit edilen eczanelerle ilgili tutanak tutuldu. Eczacılara, "satışını yaptıkları ilaçlara ilişkin İTS bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları" konusunda uyarılarda bulunuldu.Vatandaşların ilaçlara erişimde sıkıntı yaşamaması ve ilaç tedarikinin kesintisiz sağlanması için Sağlık Bakanlığı TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

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ilaç, sağlık bakanlığı, denetim, eczane