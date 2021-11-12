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İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS
İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, bulut tabanlı seçim güvenliği sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Akalın, oluşturulan İYİ Parti... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:13+0300
2021-11-12T17:13+0300
politika
seçim
iyi parti
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İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, geliştirdikleri yeni seçim güvenliği sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Akalın, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini inceleyerek yeni kararların alındığını vurgulayarak, “Bu bağlamda, partimizin bulut tabanlı seçim güvenliği sistemini geliştirerek İRİS (İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi) yazılımını oluşturduk. Teşkilatlarımıza programla ilgili teknik eğitim verdik. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim süreci ayrıntılı incelenerek partimizin seçimlere tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir sandık teşkilatlanma modeli oluşturduk" dedi. Çalışmanın hem parti hem de olası ittifaklar açısında faydalı olacağını belirten Akalın, "Bu model kapsamında sandık kurulu üyelerimizin parti üyelerimiz arasından seçilmesi, yine 2018 ve 2019 sandıkları dikkate alınarak mutlaka daha önce oy kullandıkları sandıkta görevlendirilmesi zorunluluğunu genelgeye bağlayarak teşkilatlarımıza gönderdik. Ayrıca, sandık verilerinin İRİS'e hızlıca aktarılması, seçim günü hem hızlı sonuç alınması ve olası hatalara hızla itiraz edilmesi için ‘okul teknik sorumlusu’ görevlendirilmesine karar verdik” açıklamasında bulundu.'30'a yakın ilde yüz yüze seçim hazırlıkları toplantısı yapıldı'Yeni sandık teşkilatlanma modelinin anlatılması için şu ana kadar 30’u aşkın ilde yüz yüze seçim hazırlıkları toplantıları yapıldığını aktaran Akalın, aynı illerde çevrimiçi toplantı platformu üzerinden teknik çalışmalarda da bulunulduğunu söyledi.'689 eğitmen sahada olacak'Yapılacak olan ilk seçime hazır olmak için eğitmen eğitimleri de düzenlediklerini belirten Akalın şu ifadeleri kullandı:"13 Kasım-12 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 hafta süreyle Cumartesi ve Pazar günleri Genel Merkez Toplantı Salonunda, illerimizden gelecek sandık eğitmen adaylarını eğitecek ve kendilerine eğitmenlik belgelerini teslim edeceğiz. Ortalama 300 sandığa 1 eğitmen düşecek şekilde bir planlama yaptık. Kendi illerinde sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyesi ve müşahitleri eğitmek üzere toplamda 508 eğitmen adayını bu tarihler arasında eğiteceğiz. Buna ek olarak, sayılarının yüksek olması sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in 181 eğitmen adayını ayrıca eğitime tabi tutacağız. Dolayısıyla, toplamda 689 eğitmen Türkiye'nin her köşesindeki sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri eğitmek ve seçim güvenliğini temin etmek üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sahada olacak.”'81 bin 807 sandığın kurul üyeleri belirlendi'İl ve ilçe teşkilatlarında gerçekleşen son seçim sandıkları baz alınarak Türkiye genelinde sandık görevlileri, müşahitler ve okul sorumlularının da atamaya başladığını belirten Akalın, "Halihazırda, 81 bin 807 sandığımızın sandık kurulu üyeleri belirlendi. Teşkilat eğitmenlerimiz bu arkadaşlarımızdan başlayarak illerde ve ilçelerde Seçim İşleri Başkanlığımızca hazırlanan Sandık ve Seçim Güvenliği Eğitimini verecek ve seçime kadar bütün sandık kadromuzun eğitim almasını sağlayacaklar. Yine 31 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıda inşa ettiğimizi ifade ettiğimiz model kapsamında tüm sandıklarımızın (195.784) temsilci atamalarının tamamlanması konusunda teşkilatlarımızla hedef birlikteliği sağlandı" dedi. Gerçekleşecek ilk seçimde Millet İttifakı’nın adayını Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan ederek, en yetkin ve çalışkan milletvekili kadrosunu Türkiye Büyük Millet Meclisine kazandıracaklarını belirten Akalın, “İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkemizle buluşturacak ve Başbakan adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde iktidara gelerek Türkiye'yi layık olduğu şekilde yönetecek ve vatandaşlarımızı refaha kavuşturacağız. Bunun yolunun sandık ve seçim güvenliğini temin etmekten geçtiğinin bilinciyle, Seçim İşleri Başkanlığı olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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seçim, iyi parti

İYİ Parti, seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS

17:13 12.11.2021
© FotoğrafİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Fotoğraf
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İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, bulut tabanlı seçim güvenliği sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Akalın, oluşturulan İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi (İRİS) yazılımıyla ilgili parti teşkilatlarına gerekli teknik eğitimin verildiğini belirtti.
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, geliştirdikleri yeni seçim güvenliği sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Akalın, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini inceleyerek yeni kararların alındığını vurgulayarak, “Bu bağlamda, partimizin bulut tabanlı seçim güvenliği sistemini geliştirerek İRİS (İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi) yazılımını oluşturduk. Teşkilatlarımıza programla ilgili teknik eğitim verdik. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim süreci ayrıntılı incelenerek partimizin seçimlere tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir sandık teşkilatlanma modeli oluşturduk" dedi.
Çalışmanın hem parti hem de olası ittifaklar açısında faydalı olacağını belirten Akalın, "Bu model kapsamında sandık kurulu üyelerimizin parti üyelerimiz arasından seçilmesi, yine 2018 ve 2019 sandıkları dikkate alınarak mutlaka daha önce oy kullandıkları sandıkta görevlendirilmesi zorunluluğunu genelgeye bağlayarak teşkilatlarımıza gönderdik. Ayrıca, sandık verilerinin İRİS'e hızlıca aktarılması, seçim günü hem hızlı sonuç alınması ve olası hatalara hızla itiraz edilmesi için ‘okul teknik sorumlusu’ görevlendirilmesine karar verdik” açıklamasında bulundu.

'30'a yakın ilde yüz yüze seçim hazırlıkları toplantısı yapıldı'

Yeni sandık teşkilatlanma modelinin anlatılması için şu ana kadar 30’u aşkın ilde yüz yüze seçim hazırlıkları toplantıları yapıldığını aktaran Akalın, aynı illerde çevrimiçi toplantı platformu üzerinden teknik çalışmalarda da bulunulduğunu söyledi.

'689 eğitmen sahada olacak'

Yapılacak olan ilk seçime hazır olmak için eğitmen eğitimleri de düzenlediklerini belirten Akalın şu ifadeleri kullandı:
"13 Kasım-12 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 hafta süreyle Cumartesi ve Pazar günleri Genel Merkez Toplantı Salonunda, illerimizden gelecek sandık eğitmen adaylarını eğitecek ve kendilerine eğitmenlik belgelerini teslim edeceğiz. Ortalama 300 sandığa 1 eğitmen düşecek şekilde bir planlama yaptık. Kendi illerinde sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyesi ve müşahitleri eğitmek üzere toplamda 508 eğitmen adayını bu tarihler arasında eğiteceğiz. Buna ek olarak, sayılarının yüksek olması sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in 181 eğitmen adayını ayrıca eğitime tabi tutacağız. Dolayısıyla, toplamda 689 eğitmen Türkiye'nin her köşesindeki sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri eğitmek ve seçim güvenliğini temin etmek üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sahada olacak.”

'81 bin 807 sandığın kurul üyeleri belirlendi'

İl ve ilçe teşkilatlarında gerçekleşen son seçim sandıkları baz alınarak Türkiye genelinde sandık görevlileri, müşahitler ve okul sorumlularının da atamaya başladığını belirten Akalın, "Halihazırda, 81 bin 807 sandığımızın sandık kurulu üyeleri belirlendi. Teşkilat eğitmenlerimiz bu arkadaşlarımızdan başlayarak illerde ve ilçelerde Seçim İşleri Başkanlığımızca hazırlanan Sandık ve Seçim Güvenliği Eğitimini verecek ve seçime kadar bütün sandık kadromuzun eğitim almasını sağlayacaklar. Yine 31 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıda inşa ettiğimizi ifade ettiğimiz model kapsamında tüm sandıklarımızın (195.784) temsilci atamalarının tamamlanması konusunda teşkilatlarımızla hedef birlikteliği sağlandı" dedi.
Gerçekleşecek ilk seçimde Millet İttifakı’nın adayını Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan ederek, en yetkin ve çalışkan milletvekili kadrosunu Türkiye Büyük Millet Meclisine kazandıracaklarını belirten Akalın, “İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkemizle buluşturacak ve Başbakan adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde iktidara gelerek Türkiye'yi layık olduğu şekilde yönetecek ve vatandaşlarımızı refaha kavuşturacağız. Bunun yolunun sandık ve seçim güvenliğini temin etmekten geçtiğinin bilinciyle, Seçim İşleri Başkanlığı olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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