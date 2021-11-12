https://tr.sputniknews.com/20211112/kalamis-yat-limani-resmen-kocun-1050726995.html

Kalamış Yat Limanı resmen Koç’un

Kalamış Yat Limanı resmen Koç’un

Özelleştirme kararı kamuoyu tarafından yoğun tartışmalara neden olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi resmen Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art'a... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T09:35+0300

2021-11-12T09:35+0300

2021-11-12T09:34+0300

türkiye

resmi gazete

koç holding

satış

özelleştirme

kalamış yat limanı

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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı. Yat limanı 4771 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art’a verildi.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın; 2 milyon 531 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine,Şirketin sözleşmeyi imzalamakta imtina etmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat edilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-kalamis-yat-limani-40-yilligina-ozellestiriliyor-1049615369.html

türkiye

kalamış yat limanı

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resmi gazete, koç holding, satış, özelleştirme, kalamış yat limanı