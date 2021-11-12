https://tr.sputniknews.com/20211112/katardan-dunyaya-afganistani-yalniz-birakmama-cagrisi-1050752458.html

Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı

Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban’ı izole etme çabalarının sadece olumsuz sonuçlar vereceğini belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-12T21:23+0300

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dünya

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çağrı

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD’li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Afganistan’dan vazgeçmenin, görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına inanıyoruz, çünkü izolasyon hiçbir zaman hiçbir sorunun cevabı ya da çözümü olmadı. İşbirliği, ileriye dönük tek yol. Bu nedenle, şu anda iktidarda oldukları için Taliban ile ilişki kurmanın, insani yardımın sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını sağlama açısından bizim için çok önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Al Sani, “Uluslararası toplumu Afganistan ile işbirliğini sürdürmeye, Afganistan’ı yalnız bırakmamaya, orada bulunan herkesle işbirliği yapmaya ve Afganistan’dan kaynaklanan her türlü riski önlemeye çağırıyoruz” dedi.Afganistan’da, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yakın takipte olduklarını kaydeden Katarlı bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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afganistan, katar, çağrı