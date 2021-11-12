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Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı
Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban’ı izole etme çabalarının sadece olumsuz sonuçlar vereceğini belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T21:23+0300
2021-11-12T21:23+0300
dünya
afganistan
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD’li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Afganistan’dan vazgeçmenin, görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına inanıyoruz, çünkü izolasyon hiçbir zaman hiçbir sorunun cevabı ya da çözümü olmadı. İşbirliği, ileriye dönük tek yol. Bu nedenle, şu anda iktidarda oldukları için Taliban ile ilişki kurmanın, insani yardımın sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını sağlama açısından bizim için çok önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Al Sani, “Uluslararası toplumu Afganistan ile işbirliğini sürdürmeye, Afganistan’ı yalnız bırakmamaya, orada bulunan herkesle işbirliği yapmaya ve Afganistan’dan kaynaklanan her türlü riski önlemeye çağırıyoruz” dedi.Afganistan’da, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yakın takipte olduklarını kaydeden Katarlı bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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afganistan, katar, çağrı

Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı

21:23 12.11.2021
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Taliban’ı izole etme çabalarının sadece olumsuz sonuçlar vereceğini belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD’li mevkidaşı Bakanı Antony Blinken ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Afganistan’dan vazgeçmenin, görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına inanıyoruz, çünkü izolasyon hiçbir zaman hiçbir sorunun cevabı ya da çözümü olmadı. İşbirliği, ileriye dönük tek yol. Bu nedenle, şu anda iktidarda oldukları için Taliban ile ilişki kurmanın, insani yardımın sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını sağlama açısından bizim için çok önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Al Sani, “Uluslararası toplumu Afganistan ile işbirliğini sürdürmeye, Afganistan’ı yalnız bırakmamaya, orada bulunan herkesle işbirliği yapmaya ve Afganistan’dan kaynaklanan her türlü riski önlemeye çağırıyoruz” dedi.
Afganistan’da, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yakın takipte olduklarını kaydeden Katarlı bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onlar acil yardıma muhtaç, özellikle de kış başlayanda. İnsani durumda birçok sorun yaşanacak ve Afgan halkına şimdi, durum daha fazla kötüleşmeden yardım etmek gerekiyor. Bu nedenle, Taliban ile birlikte ele alınması gereken öncelikli görev, insani yardım için güvenli erişim sağlamak ve insani yardımın yabancı ellere değil ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını garanti etmek.”
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