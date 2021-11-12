Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz

"Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin caddede gezerken yere bir şeyler atmamak gibi, çevre temizliği gibi, örneğin çocukların daha güzel okul olanakları olsun, onun için çalışmak gibi… Belediye başkanımız önemli bir başarıya da imza atmış, onu da gördüm. Siyaseten söz verilen, ama gerçekte programda dahi olmayan, oy aldıktan sonra bir bakarız, nasıl olsa şimdi idare edelim, anlayışıyla siyaset yapan bir anlayışı da bir hastane yaparak tarihe gömdü."