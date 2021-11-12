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Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için, "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:32+0300
2021-11-12T00:33+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama
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Toplamda 100 eserin açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP milletvekilleri ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.EYT sorununu çözeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz" dedi."Bütün dostlarımızla birlikte yapacağız, mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı, unutmayın geliyor gelmekte olan. Unutmayın" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama

Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz

00:32 12.11.2021 (güncellendi: 00:33 12.11.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor" programına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için, "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz" dedi.
Toplamda 100 eserin açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP milletvekilleri ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.
EYT sorununu çözeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz" dedi.
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"Bütün dostlarımızla birlikte yapacağız, mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı, unutmayın geliyor gelmekte olan. Unutmayın" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin caddede gezerken yere bir şeyler atmamak gibi, çevre temizliği gibi, örneğin çocukların daha güzel okul olanakları olsun, onun için çalışmak gibi… Belediye başkanımız önemli bir başarıya da imza atmış, onu da gördüm. Siyaseten söz verilen, ama gerçekte programda dahi olmayan, oy aldıktan sonra bir bakarız, nasıl olsa şimdi idare edelim, anlayışıyla siyaset yapan bir anlayışı da bir hastane yaparak tarihe gömdü."
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