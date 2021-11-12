https://tr.sputniknews.com/20211112/komsular-arasinda-tasma-kavgasi-sac-saca-birbirimize-girdik-tirnaklari-yuzumu-parcaladi--1050729700.html

Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'

Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'

Şanlıurfa'da Çiğdem Köksal ile aynı sokakta oturan komşusu Özge Dursun arasında köpeğe tasma takılmaması nedeniyle çıkan kavgada taraflar, birbirinden... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T11:07+0300

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yaşam

türkiye

şanlıurfa

köpek

tasma

tartışma

komşu

göbeklitepe

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Şanlıurfa'da, arkeolog Çiğdem Köksal'ın sahiplendiği köpek, komşusu ev kadını Özge Dursun'un köpeğini ısırdı. Taraflar arasında kavga çıktı, Çiğdem Köksal demir sopa ile saldırıya uğradığını öne sürdü.'Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu'Şikayetçi olan Köksal, darbe sonucu yüzünde oluşan morlukları gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Aramızdaki tek sorun tasmaydı'Suçlanan Özge Dursun ise avukatı aracılığıyla Çiğdem Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Dursun, yaşananları şöyle anlattı:'Göbeklitepe isminin kullanılması beni üzdü'Şanlıurfa'yı çok sevdiğini belirten Dursun, “Benim için üzücü olan bu olayın medyaya Göbeklitepe ismiyle yansıtılması. Burada asıl mağdur olan ve saldırıya uğrayan benim. Fakat Göbeklitepe ismi kullanılarak bu olay, çok ters gösterildi. Bu olay beni her açıdan etkiliyor. Kendimi onun saldırısından korudum. Olay zaten benim evimin önünde gerçekleşti. Sabah 05.00'te evimin önüne gelip, kapımı tekmeledi. Sonra da saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı. Hayatımda ilk defa fiziksel bir kavgaya girdim. Bir kangal cinsi köpek insanı öldürebilir. Köpeğimin en son uğradığı saldırıda karında diş izleri vardı, veterinere götürdüm. Tasma takmasını rica ettim. Bir türlü tasma takmadı" dedi.'Saldırıya karşı kendini savundu'Dursun'un avukatı Ömer Avcı ise müvekkilinin başvurusu üzerine şikayetçi olduklarını belirterek, "Göbeklitepe isminin bu olaya bulaştırılması ve tek taraflı sosyal medya üzerinden algı yapılması müvekkilimizi üzmüştür. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Çiğdem Hanım sanki kendisine bir saldırı yapılmış, demir sopayla dövülmüş gibi bir izlenim verdi. Tam tersine müvekkilimin evinde kendisine saldırı yapılmıştır. Bu saldırıyı karşı kendini korumuştur" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211101/komsular-arasinda-silahli-kavga-2si-agir-5-yarali-1050357463.html

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türkiye, şanlıurfa, köpek, tasma, tartışma, komşu, göbeklitepe