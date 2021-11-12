Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/komsular-arasinda-tasma-kavgasi-sac-saca-birbirimize-girdik-tirnaklari-yuzumu-parcaladi--1050729700.html
Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'
Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'
Şanlıurfa'da Çiğdem Köksal ile aynı sokakta oturan komşusu Özge Dursun arasında köpeğe tasma takılmaması nedeniyle çıkan kavgada taraflar, birbirinden... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T11:07+0300
2021-11-12T11:07+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
köpek
tasma
tartışma
komşu
göbeklitepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050729662_0:503:1200:1178_1920x0_80_0_0_5b83be0d2d2948e58969580201e2615f.jpg
Şanlıurfa'da, arkeolog Çiğdem Köksal'ın sahiplendiği köpek, komşusu ev kadını Özge Dursun'un köpeğini ısırdı. Taraflar arasında kavga çıktı, Çiğdem Köksal demir sopa ile saldırıya uğradığını öne sürdü.'Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu'Şikayetçi olan Köksal, darbe sonucu yüzünde oluşan morlukları gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Aramızdaki tek sorun tasmaydı'Suçlanan Özge Dursun ise avukatı aracılığıyla Çiğdem Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Dursun, yaşananları şöyle anlattı:'Göbeklitepe isminin kullanılması beni üzdü'Şanlıurfa'yı çok sevdiğini belirten Dursun, “Benim için üzücü olan bu olayın medyaya Göbeklitepe ismiyle yansıtılması. Burada asıl mağdur olan ve saldırıya uğrayan benim. Fakat Göbeklitepe ismi kullanılarak bu olay, çok ters gösterildi. Bu olay beni her açıdan etkiliyor. Kendimi onun saldırısından korudum. Olay zaten benim evimin önünde gerçekleşti. Sabah 05.00'te evimin önüne gelip, kapımı tekmeledi. Sonra da saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı. Hayatımda ilk defa fiziksel bir kavgaya girdim. Bir kangal cinsi köpek insanı öldürebilir. Köpeğimin en son uğradığı saldırıda karında diş izleri vardı, veterinere götürdüm. Tasma takmasını rica ettim. Bir türlü tasma takmadı" dedi.'Saldırıya karşı kendini savundu'Dursun'un avukatı Ömer Avcı ise müvekkilinin başvurusu üzerine şikayetçi olduklarını belirterek, "Göbeklitepe isminin bu olaya bulaştırılması ve tek taraflı sosyal medya üzerinden algı yapılması müvekkilimizi üzmüştür. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Çiğdem Hanım sanki kendisine bir saldırı yapılmış, demir sopayla dövülmüş gibi bir izlenim verdi. Tam tersine müvekkilimin evinde kendisine saldırı yapılmıştır. Bu saldırıyı karşı kendini korumuştur" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/komsular-arasinda-silahli-kavga-2si-agir-5-yarali-1050357463.html
şanlıurfa
göbeklitepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050729662_0:390:1200:1290_1920x0_80_0_0_0f26b58f983b60215e93991e6649b8a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, şanlıurfa, köpek, tasma, tartışma, komşu, göbeklitepe

Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'

11:07 12.11.2021
© DHAŞanlıurfa'da komşusunun, köpeğine tasma takmaması üzerine kavga eden Özge Dursun
Şanlıurfa'da komşusunun, köpeğine tasma takmaması üzerine kavga eden Özge Dursun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
Abone ol
Şanlıurfa'da Çiğdem Köksal ile aynı sokakta oturan komşusu Özge Dursun arasında köpeğe tasma takılmaması nedeniyle çıkan kavgada taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Köksal'ın suçlamalarını kabul etmeyerek mağdur olduğunu söyleyen Dursun, "Köpeğim, 1 yıl içerisinde Çiğdem Köksal'ın köpeğinin 5 kez saldırısına uğradı. En son ölümden döndü" dedi.
Şanlıurfa'da, arkeolog Çiğdem Köksal'ın sahiplendiği köpek, komşusu ev kadını Özge Dursun'un köpeğini ısırdı. Taraflar arasında kavga çıktı, Çiğdem Köksal demir sopa ile saldırıya uğradığını öne sürdü.

'Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu'

Şikayetçi olan Köksal, darbe sonucu yüzünde oluşan morlukları gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim, kendi küçük cins köpeğini ısırdı diyerek günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan komşu kadın dün gece beni yine şikayet etti. Karakolda uzun süren ifade verme sürecinden sonra sabaha karşı evime döndüğümde, sokakta tekrar karşılaştım. 1.5 metre uzunluğunda demir bir sopayı, pusu kurmuş gibi birdenbire ortaya çıkarıp, beni yerde hareketsiz hale getirdi. Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu. 2 defa bayılır gibi oldum, kendime geldiğimde sesim çıktığı kadar çığlık attım. Bu sırada hep, 'bak kimse sesini duymuyor, kimsenin umurunda değilsin, köpeğin bile duymuyor, öldüreceğim seni' diyordu. Yine güçsüzleştiğimde, demir sopası ile birlikte sırıtarak kapısını hırsla çarptı, kapattı."

'Aramızdaki tek sorun tasmaydı'

Suçlanan Özge Dursun ise avukatı aracılığıyla Çiğdem Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Dursun, yaşananları şöyle anlattı:
"Benim küçük bir köpeğim var. Karşı tarafın ise kangal cinsi çok büyük bir köpeği var. Onu tasmasız dışarı salıyor. Tasmasız dolaştığı sırada köpeğime saldırıyor. Aramızdaki tek sorun; köpeğine tasma takmamasıydı. Çünkü onunla arkadaşız, oturduğum evi almama yardımcı oldu. Uyarılarımız üzerine tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. En son olayda da evimin önüne gelip beni tehdit etmeye başladı. Evimin duvarındaki briketlere sandalye ve şarap şişeleri atmaya başladı. Evimde bana saldırıldı, bunun üzerine şikayetçi oldum."

'Göbeklitepe isminin kullanılması beni üzdü'

Şanlıurfa'yı çok sevdiğini belirten Dursun, “Benim için üzücü olan bu olayın medyaya Göbeklitepe ismiyle yansıtılması. Burada asıl mağdur olan ve saldırıya uğrayan benim. Fakat Göbeklitepe ismi kullanılarak bu olay, çok ters gösterildi. Bu olay beni her açıdan etkiliyor. Kendimi onun saldırısından korudum. Olay zaten benim evimin önünde gerçekleşti. Sabah 05.00'te evimin önüne gelip, kapımı tekmeledi. Sonra da saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı. Hayatımda ilk defa fiziksel bir kavgaya girdim. Bir kangal cinsi köpek insanı öldürebilir. Köpeğimin en son uğradığı saldırıda karında diş izleri vardı, veterinere götürdüm. Tasma takmasını rica ettim. Bir türlü tasma takmadı" dedi.

'Saldırıya karşı kendini savundu'

Dursun'un avukatı Ömer Avcı ise müvekkilinin başvurusu üzerine şikayetçi olduklarını belirterek, "Göbeklitepe isminin bu olaya bulaştırılması ve tek taraflı sosyal medya üzerinden algı yapılması müvekkilimizi üzmüştür. Buna ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Çiğdem Hanım sanki kendisine bir saldırı yapılmış, demir sopayla dövülmüş gibi bir izlenim verdi. Tam tersine müvekkilimin evinde kendisine saldırı yapılmıştır. Bu saldırıyı karşı kendini korumuştur" diye konuştu.
Gaziantep'te, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
1 Kasım, 05:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:05Dünyada bir ilk: Ölüm nedeni 'iklim değişikliği' oldu
12:05İlanda gördüğü otomobili, kendisininmiş gibi başkasına sattı
11:35İletişim Başkanlığı duyurdu: CİMER'de 'Yönetime Katıl' uygulaması
11:34TOGG: 'C segment sedan' çalışmalarına da başladık
11:24Paris Hilton ve nişanlısı Carter Raum evlendi
11:24Britanya, nihayet geri adım atıp Assange'ın hapiste evlenmesine izin verdi
11:23Nusret Gökçe, 'İngilizcen nasıl?' sorusuna yanıt verdi: 'Neredeyse bir İngiliz gibi'
11:17BİM'den şeker açıklaması: Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle tedarik etmekte zorlanmaktayız
11:07Komşular arasında 'tasma' kavgası: 'Saç saça birbirimize girdik, tırnakları yüzümü parçaladı'
10:59Bakan Elvan: Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek döviz kuru hedeflediği doğru değil
10:58Organ bağışı için dilek feneri uçurdular: '26 bin 800 hasta organ bekliyor'
10:55Çalışma koşullarından şikayet eden kuryenin işten çıkarıldığı iddia edildi
10:44THY ve Belavia, Türkiye üzerinden Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak
10:43Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Çıplak arama' ibaresi yerine 'detaylı arama' geldi
10:42Akit TV'de 'FETÖ' tartışması: Metiner yayını terk etti
10:34ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık
10:33Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
10:25Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
10:11Kovid-19 bu kez bağırsağa yapıştı
10:06Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı