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https://tr.sputniknews.com/20211112/kuran-kursunda-4-erkek-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-fatih-ozturke-33-yil-hapis-cezasi-verildi-1050752113.html
Kur’an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Öztürk'e 33 yıl hapis cezası verildi
Kur’an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Öztürk'e 33 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da yatılı Kur’an kursunda çalışan Fatih Öztürk’ün, 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T21:19+0300
2021-11-12T21:19+0300
yaşam
istanbul
çocuk istismarı
mahkeme
kur'an kursu
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Tarabya Hz. Ebubekir Camii Yatılı Kuran Kursu’nda kadrosuz belletmen olan Fatih Öztürk'ün, yaşları 11 ila 13 arasında değişen, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A isimli 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, yatılı kuran kursunda kalan çocuklardan birinin annesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, Fatih Öztürk hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı' ve ‘çocuğa karşı eziyet' suçlarından toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Fatih Öztürk, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.'Konuşmayı fazla beceremiyorum'Esas hakkındaki savunması sorulan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, “Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben konuşmayı fazla beceremiyorum. Tuzağa düşürüldüm” diyerek, beraatını talep etti. Mağdur avukatları da, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Öztürk'ü, 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplamda 39 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Sanık duruşmalarda genellikle ellerini önde bağlayıp başını öne eğerek üzgün bir sanık görünümü çiziyordu. Mahkeme, verilen cezanın, sanık üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak takdir indirimi uyguladı ve cezayı 33 yıl 1 ay 15 güne indirdi.8 BİN TL ADLİ PARA CEZASIMahkeme, Öztürk'e, yine 4 çocuğa karşı ‘basit yaralama' suçundan da toplamda 18 bin lira adli para cezası vererek, bu cezayı erteledi. Fatih Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DA CEZA VERİLDİSarıyer’de Tarabya Hz. Ebubekir Camii Yatılı Kur'an Kursu’nda, kadrosuz belletmen Fatih Öztürk’ün 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme, Öztürk’e, ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçunun yanında ayrıca ‘basit yaralama’ suçundan da ceza verdi. Öztürk, önceki duruşmada, yaptığı savunmada çocukları kerata ve terlikle dövdüğünü itiraf etmiş, duruşma savcısı bunun üzerine, Öztük’ün, basit yaralama suçundan da cezalandırılmasını istemişti.'Vurduğumu kabul ediyorum'Tutuklu sanık Fatih Öztürk’ün, bir önceki duruşmada, çocukları kerata ve terlikle dövdüğünü itiraf eden savunmasını şu şekilde yapmıştı;*Bana tuzak kuruldu. Benim saf halimi kullandılar. Bazen disiplinli davrandım. B.K., okulda kendinden küçük çocukları dövüyordu. E.M.Ç. de aynı şekilde davranırdı. Ben de diğer çocukları korumak için kendilerine vuruyordum. Hatta bir keresinde, B.K., kendinden küçük bir hafıza yumruk atmıştı.*Bunun üzerine ben de ayakkabı çekeceği ile B.K.'nin ellerine vurdum. Çekecek kırılmıştı. Yine bir gün A.A.O., yaramazlık yapmıştı. Ben de kendisine vurdum. Bu sırada yüzünü duvara çarptı. S.Y.A.'ya hiç vurmadım. Ben mağdurlara arkadan sarılıp taciz etmedim. Ben çocuklar gürültü yaptıkları ve kavga ettikleri zaman kendilerine terlikle vurduğumu kabul ediyorum.Savcı, basit yaralamadan cezalandırılmasını istemişti Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Öztürk’ün çocuklara şiddet uyguladığına dair itirafını dikkate alarak, ‘kasten yaralama’ suçunu da işlediğine kanaat getirmiş ve bu suçtan da cezalandırılmasını talep etmişti.Savcılık, Öztürk’ün 4 çocuğa karşı, zincirleme şekilde ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘kasten yaralama' suçlarından toplamda 107 yıldan 188 buçuk yıla kadar hapsini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ab-avrupada-2020de-internette-cocuk-istismarina-iliskin-1-milyondan-fazla-sikayet-alindi-1050751972.html
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istanbul, çocuk istismarı, mahkeme, kur'an kursu

Kur’an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Öztürk'e 33 yıl hapis cezası verildi

21:19 12.11.2021
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org istismarın affı olmaz
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org
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İstanbul'da yatılı Kur’an kursunda çalışan Fatih Öztürk’ün, 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Öztürk’ü, önce 39 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Tarabya Hz. Ebubekir Camii Yatılı Kuran Kursu’nda kadrosuz belletmen olan Fatih Öztürk'ün, yaşları 11 ila 13 arasında değişen, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A isimli 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, yatılı kuran kursunda kalan çocuklardan birinin annesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, Fatih Öztürk hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı' ve ‘çocuğa karşı eziyet' suçlarından toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Fatih Öztürk, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

'Konuşmayı fazla beceremiyorum'

Esas hakkındaki savunması sorulan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, “Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben konuşmayı fazla beceremiyorum. Tuzağa düşürüldüm” diyerek, beraatını talep etti.
Mağdur avukatları da, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Öztürk'ü, 4 çocuğa karşı, ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplamda 39 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Sanık duruşmalarda genellikle ellerini önde bağlayıp başını öne eğerek üzgün bir sanık görünümü çiziyordu. Mahkeme, verilen cezanın, sanık üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak takdir indirimi uyguladı ve cezayı 33 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

8 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Mahkeme, Öztürk'e, yine 4 çocuğa karşı ‘basit yaralama' suçundan da toplamda 18 bin lira adli para cezası vererek, bu cezayı erteledi. Fatih Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.
BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DA CEZA VERİLDİ
Sarıyer’de Tarabya Hz. Ebubekir Camii Yatılı Kur'an Kursu’nda, kadrosuz belletmen Fatih Öztürk’ün 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme, Öztürk’e, ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçunun yanında ayrıca ‘basit yaralama’ suçundan da ceza verdi. Öztürk, önceki duruşmada, yaptığı savunmada çocukları kerata ve terlikle dövdüğünü itiraf etmiş, duruşma savcısı bunun üzerine, Öztük’ün, basit yaralama suçundan da cezalandırılmasını istemişti.

'Vurduğumu kabul ediyorum'

Tutuklu sanık Fatih Öztürk’ün, bir önceki duruşmada, çocukları kerata ve terlikle dövdüğünü itiraf eden savunmasını şu şekilde yapmıştı;
*Bana tuzak kuruldu. Benim saf halimi kullandılar. Bazen disiplinli davrandım. B.K., okulda kendinden küçük çocukları dövüyordu. E.M.Ç. de aynı şekilde davranırdı. Ben de diğer çocukları korumak için kendilerine vuruyordum. Hatta bir keresinde, B.K., kendinden küçük bir hafıza yumruk atmıştı.
*Bunun üzerine ben de ayakkabı çekeceği ile B.K.'nin ellerine vurdum. Çekecek kırılmıştı. Yine bir gün A.A.O., yaramazlık yapmıştı. Ben de kendisine vurdum. Bu sırada yüzünü duvara çarptı. S.Y.A.'ya hiç vurmadım. Ben mağdurlara arkadan sarılıp taciz etmedim. Ben çocuklar gürültü yaptıkları ve kavga ettikleri zaman kendilerine terlikle vurduğumu kabul ediyorum.

Savcı, basit yaralamadan cezalandırılmasını istemişti

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Öztürk’ün çocuklara şiddet uyguladığına dair itirafını dikkate alarak, ‘kasten yaralama’ suçunu da işlediğine kanaat getirmiş ve bu suçtan da cezalandırılmasını talep etmişti.
Savcılık, Öztürk’ün 4 çocuğa karşı, zincirleme şekilde ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘kasten yaralama' suçlarından toplamda 107 yıldan 188 buçuk yıla kadar hapsini istemişti.

Cinsel taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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