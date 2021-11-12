https://tr.sputniknews.com/20211112/le-jacques-cartier-kruvaziyer-gemisi-bodrum-limanina-demir-atti-1050723512.html

'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

Fransız bayraklı 'Le Jacques Cartier' kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demir attı. Geminin içerisinde 115 yolcunun olduğu belirtildi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T04:59+0300

2021-11-12T04:59+0300

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türkiye

bodrum

kruvaziyer gemisi

le jacques cartier

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Rodos Limanı'ndan hareket eden Fransız bayraklı 'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, dün sabah saatlerinde 115 yolcu ve 92 mürettebatıyla Bodrum Limanı'na vardı.131 metre uzunluk, 18 metre genişlik, 9 bin 976 groston ağırlığındaki gemiden inen büyük bölümü Fransız turistin bir bölümü Kumbahçe Sahili ile Bodrum Çarşısı'nda gezip, alışveriş yaptı, kafe ve restoranlarda otururken, diğer bir bölümü ise ilçedeki tarihi yerleri gezdi. Yolcu gemisinin Bodrum'dan sonra Fethiye'ye gideceği öğrenildi.

türkiye

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bodrum, kruvaziyer gemisi, le jacques cartier