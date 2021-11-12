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LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek
LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek
LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zamın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T18:10+0300
2021-11-12T18:10+0300
2021-11-12T18:15+0300
türkiye
ekonomik kriz
zam
lpg
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Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.Haber Global'de yer alan habere göre, zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.LPG FİYATI 7 LİRAYA DAYANDIYapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.
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ekonomik kriz, zam, lpg
LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek 18:10 12.11.2021 (güncellendi: 18:15 12.11.2021)
LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zamın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.
Haber Global'de yer alan habere göre,
zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.
Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.
LPG FİYATI 7 LİRAYA DAYANDI
Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.