https://tr.sputniknews.com/20211112/lpgye-49-kurusluk-zamin-ardindan-25-kurusluk-daha-zam-gelecek-1050747921.html

LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek

LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek

LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zamın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T18:10+0300

2021-11-12T18:10+0300

2021-11-12T18:15+0300

türkiye

ekonomik kriz

zam

lpg

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Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.Haber Global'de yer alan habere göre, zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.LPG FİYATI 7 LİRAYA DAYANDIYapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.

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ekonomik kriz, zam, lpg