https://tr.sputniknews.com/20211112/mebden-acik-ogretim-ortaokulu-ve-acik-ogretim-lisesi-sinavlari-karari-1050735328.html

MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı

MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılması kararı alındı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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açıköğretim

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Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılmasına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/acik-ogretim-liseleri-icin-8-donem-sarti-kaldirildi-1050701687.html

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türkiye, eğitim, lise, ortaokul, açıköğretim