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https://tr.sputniknews.com/20211112/mebden-acik-ogretim-ortaokulu-ve-acik-ogretim-lisesi-sinavlari-karari-1050735328.html
MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı
MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılması kararı alındı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T13:12+0300
2021-11-12T13:12+0300
2021-11-12T13:12+0300
yaşam
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ortaokul
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Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/acik-ogretim-liseleri-icin-8-donem-sarti-kaldirildi-1050701687.html
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türkiye, eğitim, lise, ortaokul, açıköğretim
MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılması kararı alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrimiçi yapılmasına karar verdi.