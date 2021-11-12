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https://tr.sputniknews.com/20211112/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-1050724234.html
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Hafta sonu için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların dikkat olması gerektiği belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T06:41+0300
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yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
sis
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, sis, uyarı

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

06:41 12.11.2021
© AATürkiye'den Sis Manzaraları
Türkiye'den Sis Manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Hafta sonu için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların dikkat olması gerektiği belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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