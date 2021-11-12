https://tr.sputniknews.com/20211112/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-1050724234.html

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Hafta sonu için kritik uyarılarda bulunan Meteoroloji sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların dikkat olması gerektiği belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T06:41+0300

2021-11-12T06:41+0300

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yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

sis

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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2021

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meteoroloji genel müdürlüğü, sis, uyarı