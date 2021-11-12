https://tr.sputniknews.com/20211112/metropoll-arastirma-ittifaklarin-oy-oranlari-birbirlerine-cok-yakin-1050749571.html
Metropoll Araştırma: İttifakların oy oranları birbirlerine çok yakın
Metropoll Araştırma: İttifakların oy oranları birbirlerine çok yakın
Metropoll Araştırma, 'Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021' çalışması kapsamında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Cumhur İttifakı ve... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T19:44+0300
2021-11-12T19:44+0300
2021-11-12T19:44+0300
politika
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saadet partisi
seçim
metropoll araştırma şirketi
iyi parti
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Metropoll Araştırma, 'Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021' 13-17 Ekim tarihlerinde 28 kentten 1568 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı araştırmanın sonucunu duyurdu. “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.Araştırmaya göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 32.6 oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.4 olarak kayıtlara geçti. Muhalefet cephesinin toplamında ise Cumhur İttifakı’nın toplamına yakın bir oy oranı çıktı. CHP’nin kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 25.2, İYİ Parti’nin ise yüzde 14.3 oldu. İki partinin yüzde 39.5 olan toplam oy oranı, Cumhur İttifakı’nın yüzde 40’lık oy oranına hayli yakın bir sonuç verdi. Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1.7.Araştırmada HDP’nin oy oranı ise yüzde 11.8 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan araştırmada kararsızlar ve protesto oy vereceğini söyleyenlerin toplamı da yüzde 20’lere yakın bir oran olarak kayda geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211008/metropoll-anketi-ak-parti-secmeninin-yuzde-75i-dinin-siyasette-kullanilmasini-onaylamiyor-1049649938.html
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ak parti, chp, hdp, türkiye, mhp, saadet partisi, seçim, metropoll araştırma şirketi, iyi parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı
Metropoll Araştırma: İttifakların oy oranları birbirlerine çok yakın
Metropoll Araştırma, 'Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021' çalışması kapsamında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı partilerinin oy oranlarının birbirlerine yakınlığının yanı sıra kararsızların yüzdesi de dikkat çekti.
Metropoll Araştırma, 'Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021' 13-17 Ekim tarihlerinde 28 kentten 1568 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı araştırmanın sonucunu duyurdu. “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
Araştırmaya göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 32.6 oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.4 olarak kayıtlara geçti.
Muhalefet cephesinin toplamında ise Cumhur İttifakı’nın toplamına yakın bir oy oranı çıktı. CHP’nin kararsızlar dağıtıldığında oy oranı yüzde 25.2, İYİ Parti’nin ise yüzde 14.3 oldu. İki partinin yüzde 39.5 olan toplam oy oranı, Cumhur İttifakı’nın yüzde 40’lık oy oranına hayli yakın bir sonuç verdi. Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1.7.
Araştırmada HDP’nin oy oranı ise yüzde 11.8 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan araştırmada kararsızlar ve protesto oy vereceğini söyleyenlerin toplamı da yüzde 20’lere yakın bir oran olarak kayda geçti.