https://tr.sputniknews.com/20211112/microsoft-tarihi-ve-yapay-zekayi-bir-araya-getirdi-ilk-olimpiyatlara-katilmak-artik-mumkun-1050734519.html

Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün

Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, artık dijital bir restorasyon sayesinde, 2 bin 800 yıl önce Yunanistan’da düzenlenen ilk olimpiyat... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:59+0300

2021-11-12T12:59+0300

2021-11-12T13:07+0300

yunanistan

spor

microsoft

olimpiyatlar

yapay zeka

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Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Microsoft'un Kültürel Miras için Yapay Zeka adlı girişimi işbirliği yaptı. Sonuçta ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ adlı proje ortaya çıktı.Yüz binlerce fotoğraf tarandıNTV’nin aktardığına göre; teknoloji devi Microsoft antik sit alanın yüz binlere fotoğrafını hem yer hem de drone tabanlı kameralarla çekerek yapay zeka aracılığı ile işledi.İlk olimpiyatlar MÖ 776'da yapıldıBununla birlikte ilk olimpiyat oyunları milattan önce 776’da günümüzde Yunanistan’ın batısındaki İlias bölgesinde yer alan Olympia'da gerçekleşti.Oyunlar milattan sonra 393’e kadar her dört yılda bir tekrarlandı. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre milattan sonra 425'te Zeus Tapınağı yanana kadar devam etti.Tüm dünya için erişilebilir hale geldiYunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Medoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antik Olympia'nın dijital temsili, dünyanın kültürel mirasını tüm dünya için erişilebilir hale geliyor" dedi.Medoni, son teknoloji ile gerçekleştirilen restorasyonun, barış, uyum, mükemmellik ve asil rekabet değerlerini yüceltmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi:27 anıt sanal olarak gezilebilirDiğer taraftan ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ deneyimi orijinal Olimpiyat Stadyumu, ünlü heykeltıraş Phidias'ın atölyesi, Hera ve Zeus tapınakları dahil olmak üzere antik Olympia sahasındaki 27 anıtı içeriyor.Ayrıca, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen, boyalı ve süslü sedir ağacından bir tahtın üzerine oturan 12 metre yüksekliğinde altın Zeus Heykeli'ne de yer veriyor.Kullanıcılar, proje kapsamında 3 boyutlu olarak binaları gezebiliyor Ve tarihleri hakkında bilgilere ulaşabiliyor.Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı, arkeologların binaların özenle yeniden tasarladığın belirterek, alanın tarihleri ve eserlerini içeren bilgilerle sunulduğunu aktardı.Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Antik Olympia: Ortak Zeminler’ Yunanistan'ın gururlu kültürel mirasını deneyimlemenin eşsiz bir yoludur" açıklamasını yaptı.Tarihi ilk elden deneyimleme imkanıMitsotakis “Dünyanın her yerinden ziyaretçiler, antik Olympia bölgesini sanal olarak ziyaret edebilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak tarihi ilk elden deneyimleyebilir” dedi.Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith ise “Antik Olympia'yı dijital olarak koruma projesi, kültürel mirasta çarpıcı bir başarıdır” yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/yunanistanda-yakilan-2022-kis-olimpiyatlari-mesalesi-pekine-ulasti-1049990310.html

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