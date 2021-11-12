Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211112/microsoft-tarihi-ve-yapay-zekayi-bir-araya-getirdi-ilk-olimpiyatlara-katilmak-artik-mumkun-1050734519.html
Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün
Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün
Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, artık dijital bir restorasyon sayesinde, 2 bin 800 yıl önce Yunanistan’da düzenlenen ilk olimpiyat... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:59+0300
2021-11-12T13:07+0300
yunanistan
spor
microsoft
olimpiyatlar
yapay zeka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050734493_121:0:1358:696_1920x0_80_0_0_af47a430f97784cb2b5ce21c270e3a05.jpg
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Microsoft'un Kültürel Miras için Yapay Zeka adlı girişimi işbirliği yaptı. Sonuçta ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ adlı proje ortaya çıktı.Yüz binlerce fotoğraf tarandıNTV’nin aktardığına göre; teknoloji devi Microsoft antik sit alanın yüz binlere fotoğrafını hem yer hem de drone tabanlı kameralarla çekerek yapay zeka aracılığı ile işledi.İlk olimpiyatlar MÖ 776'da yapıldıBununla birlikte ilk olimpiyat oyunları milattan önce 776’da günümüzde Yunanistan’ın batısındaki İlias bölgesinde yer alan Olympia'da gerçekleşti.Oyunlar milattan sonra 393’e kadar her dört yılda bir tekrarlandı. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre milattan sonra 425'te Zeus Tapınağı yanana kadar devam etti.Tüm dünya için erişilebilir hale geldiYunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Medoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antik Olympia'nın dijital temsili, dünyanın kültürel mirasını tüm dünya için erişilebilir hale geliyor" dedi.Medoni, son teknoloji ile gerçekleştirilen restorasyonun, barış, uyum, mükemmellik ve asil rekabet değerlerini yüceltmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi:27 anıt sanal olarak gezilebilirDiğer taraftan ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ deneyimi orijinal Olimpiyat Stadyumu, ünlü heykeltıraş Phidias'ın atölyesi, Hera ve Zeus tapınakları dahil olmak üzere antik Olympia sahasındaki 27 anıtı içeriyor.Ayrıca, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen, boyalı ve süslü sedir ağacından bir tahtın üzerine oturan 12 metre yüksekliğinde altın Zeus Heykeli'ne de yer veriyor.Kullanıcılar, proje kapsamında 3 boyutlu olarak binaları gezebiliyor Ve tarihleri hakkında bilgilere ulaşabiliyor.Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı, arkeologların binaların özenle yeniden tasarladığın belirterek, alanın tarihleri ve eserlerini içeren bilgilerle sunulduğunu aktardı.Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Antik Olympia: Ortak Zeminler’ Yunanistan'ın gururlu kültürel mirasını deneyimlemenin eşsiz bir yoludur" açıklamasını yaptı.Tarihi ilk elden deneyimleme imkanıMitsotakis “Dünyanın her yerinden ziyaretçiler, antik Olympia bölgesini sanal olarak ziyaret edebilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak tarihi ilk elden deneyimleyebilir” dedi.Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith ise “Antik Olympia'yı dijital olarak koruma projesi, kültürel mirasta çarpıcı bir başarıdır” yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/yunanistanda-yakilan-2022-kis-olimpiyatlari-mesalesi-pekine-ulasti-1049990310.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050734493_383:0:1311:696_1920x0_80_0_0_40d4899f4cd2d7407f70b168e49d39b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, microsoft, olimpiyatlar, yapay zeka

Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün

12:59 12.11.2021 (güncellendi: 13:07 12.11.2021)
© Yunanistan Kültür ve Spor BakanlığıYunanistan ve Microsoft, Antik Olympia: Ortak Zeminler
Yunanistan ve Microsoft, Antik Olympia: Ortak Zeminler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı
Abone ol
Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, artık dijital bir restorasyon sayesinde, 2 bin 800 yıl önce Yunanistan’da düzenlenen ilk olimpiyat oyunlarının heyecanına ilk elden tanıklık edebilecek.
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Microsoft'un Kültürel Miras için Yapay Zeka adlı girişimi işbirliği yaptı. Sonuçta ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ adlı proje ortaya çıktı.

Yüz binlerce fotoğraf tarandı

NTV’nin aktardığına göre; teknoloji devi Microsoft antik sit alanın yüz binlere fotoğrafını hem yer hem de drone tabanlı kameralarla çekerek yapay zeka aracılığı ile işledi.

İlk olimpiyatlar MÖ 776'da yapıldı

Bununla birlikte ilk olimpiyat oyunları milattan önce 776’da günümüzde Yunanistan’ın batısındaki İlias bölgesinde yer alan Olympia'da gerçekleşti.
Oyunlar milattan sonra 393’e kadar her dört yılda bir tekrarlandı. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre milattan sonra 425'te Zeus Tapınağı yanana kadar devam etti.

Tüm dünya için erişilebilir hale geldi

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Medoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antik Olympia'nın dijital temsili, dünyanın kültürel mirasını tüm dünya için erişilebilir hale geliyor" dedi.
Medoni, son teknoloji ile gerçekleştirilen restorasyonun, barış, uyum, mükemmellik ve asil rekabet değerlerini yüceltmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi:
“Yeni proje dünyanın kültürel mirasına herkesin erişiminin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, uzun bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip Yunanistan’ın tanıtımını destekliyor.”

27 anıt sanal olarak gezilebilir

Diğer taraftan ‘Antik Olympia: Ortak Zeminler’ deneyimi orijinal Olimpiyat Stadyumu, ünlü heykeltıraş Phidias'ın atölyesi, Hera ve Zeus tapınakları dahil olmak üzere antik Olympia sahasındaki 27 anıtı içeriyor.
Ayrıca, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen, boyalı ve süslü sedir ağacından bir tahtın üzerine oturan 12 metre yüksekliğinde altın Zeus Heykeli'ne de yer veriyor.
Kullanıcılar, proje kapsamında 3 boyutlu olarak binaları gezebiliyor Ve tarihleri hakkında bilgilere ulaşabiliyor.
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı, arkeologların binaların özenle yeniden tasarladığın belirterek, alanın tarihleri ve eserlerini içeren bilgilerle sunulduğunu aktardı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Antik Olympia: Ortak Zeminler’ Yunanistan'ın gururlu kültürel mirasını deneyimlemenin eşsiz bir yoludur" açıklamasını yaptı.

Tarihi ilk elden deneyimleme imkanı

Mitsotakis “Dünyanın her yerinden ziyaretçiler, antik Olympia bölgesini sanal olarak ziyaret edebilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak tarihi ilk elden deneyimleyebilir” dedi.
Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith ise “Antik Olympia'yı dijital olarak koruma projesi, kültürel mirasta çarpıcı bir başarıdır” yorumunu yaptı.
Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
SPOR
Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
20 Ekim, 03:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:41Ankara'da bir öğretmen kendisine isimsiz gönderilen çiçeğin izini sürdü, cinsel taciz davası açıldı
13:35İsrail, 'Scorpius' adlı yeni elektronik harp sistemini tanıttı
13:27Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Polonya uluslararası normları ihlal ediyor
13:24Başını kaşıya kaşıya geldi, Yemeksepeti’ne ait motosikleti çalıp kaçtı
13:19Avusturya Başbakanı: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında
13:18Afganistan'da camide patlama: 15 yaralı
13:18İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi
13:17Esenyurt'ta seyir halindeki ticari taksi yandı
13:12MEB'den açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları kararı
13:11Bir grup göçmen Belarus’tan Polonya’ya geçti
13:01Getir, ABD pazarına girdi
12:59Netflix, TikTok'a rakip oluyor
12:59Microsoft tarihi ve yapay zekayı bir araya getirdi: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün
12:56Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını yaptı
12:52Belediye başkanının hakaret ettiği işçi konuştu: Görüntüler, yaşananların üçte biri
12:47Instagram'a 'durum ekle' seçeneği geldi
12:44UEFA tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
12:38Uganda'da bombaya çekiçle vuran hurdacı hayatını kaybetti
12:32AFAD: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12:28Rosatom: Teklif gelirse Türkiye’de Akkuyu’dan sonra yeni nükleer santraller inşa etmeye hazırız