Mihail Saakaşvili açlık grevini sonlandıracağını açıkladı

Açlık grevi sonrası rehabilitasyon süreci, açlık grevi yönetme sürecinden çok daha karmaşıktır. Gldani Hastanesi’nin ne teknolojik koşulları, ne de nitelikli sağlık personeli var. Üstelik bana işkence eden kurum çalışanlarına inanmam mümkün değil ve bana karşı uyguladıkları şiddetin görüntülerini gördünüz. Ayrıca, Strazburg Mahkemesi’nin bir gereği olan güvenlik ve psikolojik baskıdan korunma garantisi yoktur. Açlık grevi sonrası rehabilitasyon süreci, açlık grevi yönetme sürecinden çok daha karmaşıktır. Gldani Hastanesi’nin ne teknolojik koşulları, ne de nitelikli sağlık personeli var. Üstelik bana işkence eden kurum çalışanlarına inanmam mümkün değil ve bana karşı uyguladıkları şiddetin görüntülerini gördünüz. Ayrıca, Strazburg Mahkemesi’nin bir gereği olan güvenlik ve psikolojik baskıdan korunma garantisi yoktur.

Gori Hastanesi’ni de büyük bir tehdit olarak görüyorum. Çünkü Rusya, kaldırılmamın ana müşterisi ve Rus işgal ordusunun özel kuvvetlerinden birkaç kilometre uzakta. Açlık grevi sonrası rehabilitasyonumu hangi çok fonksiyonlu ve yüksek teknolojiye sahip kliniklerde ve hangi koşullarda geçireceğime sağlık kurulundan karar vermesini rica ediyorum. Gori Hastanesi’ni de büyük bir tehdit olarak görüyorum. Çünkü Rusya, kaldırılmamın ana müşterisi ve Rus işgal ordusunun özel kuvvetlerinden birkaç kilometre uzakta. Açlık grevi sonrası rehabilitasyonumu hangi çok fonksiyonlu ve yüksek teknolojiye sahip kliniklerde ve hangi koşullarda geçireceğime sağlık kurulundan karar vermesini rica ediyorum.