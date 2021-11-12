https://tr.sputniknews.com/20211112/moskovada-gencler-icin-gelistirilen-sputnik-m-asisinin-ucuncu-test-asamasi-basladi-1050722944.html

Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı

Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kovid-19’a karşı mücadele kapsamında gençlere yönelik geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşamasının başladığı belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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moskova belediyesi

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aşil

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sputnik m

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Moskova Belediyesi’nin sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, “Gençlere yönelik Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı. Bu aşamada, 12-17 yaş arası çocuklar yer alacak” diye açıkladı.Araştırmanın ilk ve ikinci aşamasının yaz aylarında başladığını ve bir yıl süreceğini söyleyen Rakova, alınan ön sonuçların, Sputnik M’in etkili ve güvenli olduğunu gösterdiğini belirterek, “Sputnik M aslında Sputnik V, ama daha hafif. Büyükler için geliştirilen aşının beşte biri dozajında” ifadesini kullandı.

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