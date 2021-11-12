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Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı
Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kovid-19’a karşı mücadele kapsamında gençlere yönelik geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşamasının başladığı belirtti. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Moskova Belediyesi’nin sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, “Gençlere yönelik Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı. Bu aşamada, 12-17 yaş arası çocuklar yer alacak” diye açıkladı.Araştırmanın ilk ve ikinci aşamasının yaz aylarında başladığını ve bir yıl süreceğini söyleyen Rakova, alınan ön sonuçların, Sputnik M’in etkili ve güvenli olduğunu gösterdiğini belirterek, “Sputnik M aslında Sputnik V, ama daha hafif. Büyükler için geliştirilen aşının beşte biri dozajında” ifadesini kullandı.
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moskova belediyesi, sputnik, aşil, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik m

Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı

04:03 12.11.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kovid-19’a karşı mücadele kapsamında gençlere yönelik geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşamasının başladığı belirtti.
Moskova Belediyesi’nin sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, “Gençlere yönelik Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı. Bu aşamada, 12-17 yaş arası çocuklar yer alacak” diye açıkladı.
Araştırmanın ilk ve ikinci aşamasının yaz aylarında başladığını ve bir yıl süreceğini söyleyen Rakova, alınan ön sonuçların, Sputnik M’in etkili ve güvenli olduğunu gösterdiğini belirterek, “Sputnik M aslında Sputnik V, ama daha hafif. Büyükler için geliştirilen aşının beşte biri dozajında” ifadesini kullandı.
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