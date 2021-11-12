https://tr.sputniknews.com/20211112/munzur-universitesinden-insaat-malzemesi-calan-3-supheli-tutuklandi-1050718991.html

Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı

Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de Munzur Üniversitesi içerisinde devam eden inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T00:39+0300

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türkiye

inşaat

munzur üniversitesi

hırsızlık

munzur

malzeme

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Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Munzur Üniversitesi kampüsünde devam eden inşaatlarda kullanılan malzemelerin çalındığı ihbari üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda şüpheli bir araç olduğunu tespit etti.Plaka sorgulamasında aracın kiralık olduğunu belirlendi. Aracı kiralayan kişiler üzerinden çalışmasını sürdüren Hırsızlık Büro ekipleri, kısa sürede şüpheliler Murat K. (21), Burak T. (22) ve Haydar Can S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadeleri üzerine çalınan malzemeler Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20211107/kafenin-onunden-caldilar-cicek-calan-insan-kotu-olmaz-1050560901.html

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