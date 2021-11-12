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Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı
Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı
Tunceli'de Munzur Üniversitesi içerisinde devam eden inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:39+0300
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türkiye
inşaat
munzur üniversitesi
hırsızlık
munzur
malzeme
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Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Munzur Üniversitesi kampüsünde devam eden inşaatlarda kullanılan malzemelerin çalındığı ihbari üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda şüpheli bir araç olduğunu tespit etti.Plaka sorgulamasında aracın kiralık olduğunu belirlendi. Aracı kiralayan kişiler üzerinden çalışmasını sürdüren Hırsızlık Büro ekipleri, kısa sürede şüpheliler Murat K. (21), Burak T. (22) ve Haydar Can S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadeleri üzerine çalınan malzemeler Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211107/kafenin-onunden-caldilar-cicek-calan-insan-kotu-olmaz-1050560901.html
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inşaat, munzur üniversitesi, hırsızlık, munzur, malzeme

Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı

00:39 12.11.2021
© DHAMunzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı
Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA
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Tunceli'de Munzur Üniversitesi içerisinde devam eden inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Munzur Üniversitesi kampüsünde devam eden inşaatlarda kullanılan malzemelerin çalındığı ihbari üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda şüpheli bir araç olduğunu tespit etti.
Plaka sorgulamasında aracın kiralık olduğunu belirlendi. Aracı kiralayan kişiler üzerinden çalışmasını sürdüren Hırsızlık Büro ekipleri, kısa sürede şüpheliler Murat K. (21), Burak T. (22) ve Haydar Can S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyette verdiği ifadeleri üzerine çalınan malzemeler Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Kafenin önünden çaldılar: ‘Çiçek çalan insan kötü olmaz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
YAŞAM
Kafenin önünden çaldılar: ‘Çiçek çalan insan kötü olmaz’
7 Kasım, 15:44
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