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Musk'tan 25 milyar dolarlık en pahalı tweetin ardından hisse satışına devam
16:47 12.11.2021 (güncellendi: 17:32 12.11.2021)
Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'unu satma konusunda Twitter'da anket açarak dünyanın en pahalı tweetini atan Elon Musk'tan yeni bir hisse satışı geldi.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama anketi açmak suretiyle '25 milyar dolarlık tweet atması' sonrası, birbiri ardına hisse satıyor. Tesla kurucusu ve CEO'su, 5 milyar dolarlık hisse satışının ardından, 687 milyon dolar değerinde ilave hisse satışı yaptığını bildirdi.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Yüzde 10 çıtasına ulaşacak mı?
Twitter anketinde hisse satışına takipçilerin çoğunluğundan destek alan Musk, borsa düzenleyici kurumuna yaptığı bildirime göre, 11 Kasım'da birden fazla işlemle hem 587 bin 638 hem de 52 bin 99 hisse sattı.
ABD'li teknoloji devi, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın baş hissedarı. Musk, satışa başlamadan önce, hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere Tesla'da yaklaşık yüzde 23 hisseye sahipti. Forbes'e göre bunların yüzde 10'una, 20-25 milyar dolar bandında değer biçiliyordu. Anket açılınca değer kaybeden Tesla hisseleri, son satışa koşut piyasalar açılmadan önce yüzde 0.5 artışla 1069 dolardan işlem görüyordu.
Elon Musk’s $25 Billion Twitter Poll: Sell Tesla Stock To Pay Taxes? https://t.co/Smj0wWyWCx pic.twitter.com/4wZh3jTDy3— Forbes Tech (@ForbesTech) November 6, 2021
Musk, Twitter'da hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama anketi yapması sonrası, ilkin 4 milyar dolarlık 3.6 milyon hisse ve ardından 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullanarak yaklaşık 1.1 milyar dolarlık 934 bin hisse sattı. Borsa düzenleyicisi kurumun verilerine göre bunların yaklaşık beşte birinin satışı, Musk'ın hafta sonu Twitter anketi açmasından çok önce, eylülde planlandı. Ardından 11 Kasım'da 687 milyon dolar değerinde ilave hisse satışı geldi.
Musk, önceki açıklamalarında, gelecek üç ay içinde çok sayıda hisse senedi opsiyonu kullanmak zorunda kalacağı ve bunun büyük vergi faturası yaratacağı, hisselerinin bir kısmını satmanın ise vergi ödemek için fonları serbest bırakacağını söylemişti.
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'Yıl sonuna dek satma baskısı altında'
5 milyar dolarlık ilk satışın ardından, ABD'li finans yatırım şirketi Wedbush'un analistlerinden Daniel Ives'dan, 'Wall Street'in Musk'ın yıl sonundan önce hissesinin yüzde 10'unu satmasını beklediği' değerlendirmesi gelmişti.
Twitter anketini 'pembe dizi' diye niteleyen Ives, 'piyasaların Musk'ın nihayetinde bu hisse senedi satışlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair borsa bildirimlerine odaklanarak baskı yaratacağı' öngörüsünde bulunmuştu.
$TSLA Tesla shares still under pressure until Musk sells rest of 10% promised, says this broker https://t.co/Rbc8ibHjVy @Tesla #TSLA— Proactive USA (@proactive_NA) November 11, 2021