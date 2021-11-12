https://tr.sputniknews.com/20211112/muz-yeme-videosu-paylasan-45-kisi-sinir-disi-edilecek-1050740001.html

'Muz yeme' videosu paylaşan 45 sığınmacı sınır dışı edilecek

'Muz yeme' videosu paylaşan 45 sığınmacı sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada 'muz yeme' videosu paylaşan 45 sığınmacının, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T15:04+0300

2021-11-12T15:04+0300

2021-11-12T15:05+0300

türkiye

sosyal medya

sığınmacı

içişleri bakanlığı

muz

geri gönderme merkezi

göç idaresi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada 'muz yeme videosu' paylaşan 45 sığınmacının sınır dışı edileceğini duyurdu.Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır" denildi.Açıklamada, "Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözlerinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Tiktok'ta 'muz yeme' akımı başlatmıştı.Emniyet güçleri, söz konusu paylaşımları yapanları gözaltına alıp sınır dışı etmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/muz-yeme-videosu-nedeniyle-gozaltina-alinan-suriyeli-gazeteci-serbest-birakildi-1050614308.html

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sosyal medya, sığınmacı, içişleri bakanlığı, muz, geri gönderme merkezi, göç idaresi