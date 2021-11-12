https://tr.sputniknews.com/20211112/nazilere-karsi-zaferin-simgesi-aziz-georgiy-kurdelesinin-letonyada-yasaklanmasina-rusyadan-tepki-1050722254.html
Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki
Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Letonya parlamentosunun 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T03:31+0300
2021-11-12T03:31+0300
2021-11-12T03:31+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
letonya
nazi
aziz georgiy kurdelesi
2. dünya savaşı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya parlamentosunun yasanın onaylanması için yaptığı oylamayı Telegram kanalından paylaştığı mesajla eleştirdi.Zaharova, “Bu ülkede faşist suçlulara karşı savaşanların kullandığı sembollerin yasaklanması ve aynı zamanda Waffen-SS gazilerinin yürüyüşlerinin yasallaştırılması ile faşizmin art arda yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.Büyük Vatanseverlik Savaşında Almanya Üzerinde Zafer Madalyası’nın şeridinde de Aziz Georgiy Kurdelesi'nin renklerinin bulunduğunu vurgulayan Zaharova, “Bu, Letonya'da yaşayan gazilerin bayram günlerinde bile (kurdeleyi) taşıyamayacağı anlamına geliyor mu?” diye tepkisini dile getirdi.Daha önce Letonya parlamentosunun Aziz Georgiy Kurdelesi'nin kamuya açık alanlarda kullanılmasının yasaklanmasını öngören yasadaki düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti.Aziz Georgiy kurdelesinin renkleri, Rusya'nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz Georgiy Nişanı'nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211111/nazilere-karsi-zaferin-simgesi-aziz-georgiy-kurdelesi-letonyada-yasaklandi-1050710072.html
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rusya, mariya zaharova, letonya, nazi, aziz georgiy kurdelesi, 2. dünya savaşı
Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Letonya parlamentosunun 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi'nin kamuya açık alanlarda kullanılmasının yasaklanmasını öngören yasayı onaylamasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya parlamentosunun yasanın onaylanması için yaptığı oylamayı Telegram kanalından paylaştığı mesajla eleştirdi.
Zaharova, “Bu ülkede faşist suçlulara karşı savaşanların kullandığı sembollerin yasaklanması ve aynı zamanda Waffen-SS gazilerinin yürüyüşlerinin yasallaştırılması ile faşizmin art arda yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyük Vatanseverlik Savaşında Almanya Üzerinde Zafer Madalyası’nın şeridinde de Aziz Georgiy Kurdelesi'nin renklerinin bulunduğunu vurgulayan Zaharova, “Bu, Letonya'da yaşayan gazilerin bayram günlerinde bile (kurdeleyi) taşıyamayacağı anlamına geliyor mu?” diye tepkisini dile getirdi.
Daha önce Letonya parlamentosunun Aziz Georgiy Kurdelesi'nin kamuya açık alanlarda kullanılmasının yasaklanmasını öngören yasadaki düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti.
Aziz Georgiy kurdelesinin renkleri, Rusya'nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz Georgiy Nişanı'nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.