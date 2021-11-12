https://tr.sputniknews.com/20211112/nazilere-karsi-zaferin-simgesi-aziz-georgiy-kurdelesinin-letonyada-yasaklanmasina-rusyadan-tepki-1050722254.html

Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki

Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Letonya parlamentosunun 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T03:31+0300

2021-11-12T03:31+0300

2021-11-12T03:31+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

letonya

nazi

aziz georgiy kurdelesi

2. dünya savaşı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya parlamentosunun yasanın onaylanması için yaptığı oylamayı Telegram kanalından paylaştığı mesajla eleştirdi.Zaharova, “Bu ülkede faşist suçlulara karşı savaşanların kullandığı sembollerin yasaklanması ve aynı zamanda Waffen-SS gazilerinin yürüyüşlerinin yasallaştırılması ile faşizmin art arda yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.Büyük Vatanseverlik Savaşında Almanya Üzerinde Zafer Madalyası’nın şeridinde de Aziz Georgiy Kurdelesi'nin renklerinin bulunduğunu vurgulayan Zaharova, “Bu, Letonya'da yaşayan gazilerin bayram günlerinde bile (kurdeleyi) taşıyamayacağı anlamına geliyor mu?” diye tepkisini dile getirdi.Daha önce Letonya parlamentosunun Aziz Georgiy Kurdelesi'nin kamuya açık alanlarda kullanılmasının yasaklanmasını öngören yasadaki düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti.Aziz Georgiy kurdelesinin renkleri, Rusya'nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz Georgiy Nişanı'nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211111/nazilere-karsi-zaferin-simgesi-aziz-georgiy-kurdelesi-letonyada-yasaklandi-1050710072.html

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rusya, mariya zaharova, letonya, nazi, aziz georgiy kurdelesi, 2. dünya savaşı