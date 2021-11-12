https://tr.sputniknews.com/20211112/netflix-tiktoka-rakip-oluyor-1050734728.html

Netflix, TikTok'a rakip oluyor

Netflix, TikTok'a rakip oluyor

Online dizi ve film platformu Netflix, kısa videoların paylaşıldığı ve yalnızca çocuklara yönelik uygulamayı test etmeye başladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:59+0300

2021-11-12T12:59+0300

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yaşam

netflix

çocuk

uygulama

tiktok

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Önde gelen dizi-film platformu Netflix, çocuklar için kısa videoların paylaşılacağı 'Kids Clips' uygulamasını test etmeye başladı.Bloomberg'in haberine göre, popüler video paylaşım uygulaması TikTok'a benzer bir arayüze sahip olan Kids Clips'te, Netflix'in çocuklara dönük içeriklerden oluşturduğu seçki, kısa videolar şeklinde paylaşılacak.Uygulama, TikTok ve Instagram Reels'in aksine videoların dikey olarak değil, TV ekranlarına daha iyi uyum sağlaması için yatay modda izleneceği şekilde tasarlandı.Diğer yandan Kids Clips, bu hafta ABD'de, Latin Amerika'daki bazı İspanyolca konuşulan ülkelerde, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da test edilmeye başlayacak.İlk etapta iOS işletim sisteminde kullanıma sunulacak olan uygulama, çocukların bir oturuşta izleyebileceği video sayısını 10 ile 20 arasıyla sınırlayacak.Bununla birlikte 'Kids Clips' uygulaması, yine Netflix'te bu yılın başlarında kullanıma açılan 'Fast Laughs' uygulamasıyla benzerlikler taşıyor.Netflix'in içerikleri, halihazırda TikTok ve Instagram Reels'ta dolaşıma sokuluyor.TikTok'u baş rakibi olarak gören Netflix, kısa içeriklerle rekabeti kızıştırmayı amaçlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211104/netflix-games-tum-dunyada-erisime-acildi-1050490976.html

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netflix, çocuk, uygulama, tiktok