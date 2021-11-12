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Ordu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi
Ordu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi
Ordu’nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P., ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T08:12+0300
2021-11-12T08:11+0300
türkiye
ordu
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
cinayet
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Merkez Mahallede meydana gelen olayda, uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.’yi gören İbrahim P. ayrılmakta olduğu eşini kullandığı minibüs ile ezdi. Ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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ordu, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, cinayet

Ordu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi

08:12 12.11.2021
© İHABoşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi
Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Ordu’nun Korgan ilçesinde dün meydana gelen olayda taksi şoförü İbrahim P., ayrılmak üzere olduğu eşini minibüs ile ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Mahallede meydana gelen olayda, uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.’yi gören İbrahim P. ayrılmakta olduğu eşini kullandığı minibüs ile ezdi.
Ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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