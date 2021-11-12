https://tr.sputniknews.com/20211112/paris-hilton-ve-nisanlisi-carter-raum-evlendi-1050730261.html

Paris Hilton ve nişanlısı Carter Raum evlendi

Paris Hilton ve nişanlısı Carter Raum evlendi

Daha önceki nişanlılarıyla aradığı mutluluğu bulamayan Paris Hilton'ın aşk hikayesi bu kez mutlu sonla bitti. Hilton ve 1 yılı aşkın süredir birlikte olduğu iş... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-12T11:24+0300

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evlilik

paris hilton

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Hilton otellerinin varislerinden Paris Hilton ve şubat ayında nişanlandığı girişimci sevgilisi Carter Raum, ABD Los Angeles'ta dünya evine girdi. Daha önce 3 kez nişanlanan 40 yaşındaki Hilton ve kendisiyle yaşıt Reum'ın ilk töreni, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde yapıldı. Üç gün üç gece sürecek düğünde Hilton 10 farklı kıyafet giyecek. Düğünüyle ilgili ilk sosyal medya paylaşımını da yapan ve gelinlikli bir fotoğrafını paylaşan Hilton "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" mesajı verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210219/paris-hilton-4-kez-nisanlandi-1043846055.html

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evlilik, paris hilton