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https://tr.sputniknews.com/20211112/portekiz-katolik-kilisesi-cinsel-taciz-iddialarina-karsi-ulusal-komisyon-kuracak-1050748919.html
Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak
Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak
Portekiz Katolik Kilisesi, kilise bünyesindeki kurumlarda çocuklara ve savunmasız yetişkinlere karşı cinsel taciz iddialarını araştırmak için ulusal bir... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T19:12+0300
2021-11-12T19:12+0300
dünya
portekiz
cinsel taciz
kilise
istismar
katolik
açıklama
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Portekiz Piskoposlar Konferansı'ndan yapılan açıklamada, cinsel taciz iddialarının araştırılması ve mağdurlarının desteklenmesinin ciddi bir konu olduğu vurgulandı.Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas, açıklamanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu konudan korkmuyoruz. Komisyonun iddialarını en derin şekilde araştırmasını istiyoruz" dedi.Ülkede, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda cinsel tacizle ilgili suçlamaların az sayıda olduğu ama bunun bağımsız bir kurul tarafından araştırılmaması halinde toplum içinde 'bir şeyi saklama arzusu' olarak algılanabileceği ifade edildi.Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son dönemlerde birçok ülkede gündeme getirilirken, son olarak geçen ekim ayında Fransa'da Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, 1950 yılından bu yana kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/fransiz-katolik-kilisesi-sorusturmasinda-70-yilda-en-az-216-bin-pedofili-vakasi-saptandi-1049530577.html
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portekiz, cinsel taciz, kilise, istismar, katolik, açıklama

Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak

19:12 12.11.2021
© AAPortekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak
Portekiz Katolik Kilisesi, cinsel taciz iddialarına karşı ulusal komisyon kuracak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Portekiz Katolik Kilisesi, kilise bünyesindeki kurumlarda çocuklara ve savunmasız yetişkinlere karşı cinsel taciz iddialarını araştırmak için ulusal bir komisyon kurma kararı aldı.
Portekiz Piskoposlar Konferansı'ndan yapılan açıklamada, cinsel taciz iddialarının araştırılması ve mağdurlarının desteklenmesinin ciddi bir konu olduğu vurgulandı.
Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas, açıklamanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu konudan korkmuyoruz. Komisyonun iddialarını en derin şekilde araştırmasını istiyoruz" dedi.
Ülkede, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda cinsel tacizle ilgili suçlamaların az sayıda olduğu ama bunun bağımsız bir kurul tarafından araştırılmaması halinde toplum içinde 'bir şeyi saklama arzusu' olarak algılanabileceği ifade edildi.
Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son dönemlerde birçok ülkede gündeme getirilirken, son olarak geçen ekim ayında Fransa'da Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, 1950 yılından bu yana kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu bildirilmişti.
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