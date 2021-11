https://tr.sputniknews.com/20211112/prof-dr-ayse-bugra-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesine-girdi-1050743622.html

Prof. Dr. Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi

Prof. Dr. Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier, 2020 senesi için “Yıllık Etki” ve 1996-2020 yılları arasını kapsayan dönem içinse “Kariyer Boyu Etki” listelerini yayımlandı.Boğaziçili bilim insanlarının her iki listede de güçlü şekilde temsiliyeti görülürken “Yıllık Etki”de 19, “Kariyer Boyu Etki” kategorisindeyse 18 isim yer buldu.Artı Gerçek'in haberine göre, Prof. Dr. Ayşe Buğra ise her iki listede de yer alan isimlerden oldu.Türkiye kadın hareketinin öncülerinden Duygu Asena anısına verilen PEN Duygu Asena Ödülü de bu yıl Ayşe Buğra’ya verilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin, rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı başlattıkları eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada Buğra için "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” demişti. Erdoğan’ın sözleri üzerine konuşan Buğra, “Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık. Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için 'olmaz' diyemiyoruz. Her şey oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

