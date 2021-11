https://tr.sputniknews.com/20211112/putinden-kovid-19-asisi-onay-sureclerinin-hizlandirilmasi-cagrisi-1050745433.html

Putin'den Kovid-19 aşısı onay süreçlerinin hızlandırılması çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşılarının onayı öncesindeki değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması çağrısı yaptı. 12.11.2021

Rusya lideri Vladimir Putin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi’nde video-konferans yöntemi ile yaptığı konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), koronavirüs aşılarının onayları öncesindeki değerlendirme süreçlerini hızlandırması için çağrı yaptı. Konuşmasında, DSÖ’nün faaliyetlerinin desteği hak ettiğini ve örgütün yetki alanını ihlal edecek adımların ‘kabul edilemez’ olduğunu kaydeden Putin, “Ortak desteğimiz ile DSÖ, dünya nüfusunun kitlesel bağışıklığının sağlanması konusuyla daha aktif ilgilenebilir, zira şu an ne yazık ki aşılara gereksinimi olan pek çok ülkenin onlara erişimi yok” dedi.Bu ülkelerin aşılara erişiminin olmamasının sebeplerinden birkaçının; ‘haksız rekabet, korumacılık politikaları ve bir dizi ülkenin aşı ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına isteksiz olması’ olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, “DSÖ yeni aşıların ve preparatların kalitesinin, güvenliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi sürecini hızlandırabilir” çağrısını yaptı.Rusya lideri, ekim ayında düzenlenen G20 zirvesinde de koronavirüs aşılarının bir an önce karşılıklı olarak tanınması üstünde çalışma çağrısı yaptığını hatırlattı ve “Eminim ki bu ne kadar erken olursa; iş, turizm ve diğer alanlarda küresel manada eskiye dönmemiz daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.'Ekonomimiz yüzde 4.7 oranında büyüme kaydetmiş olacak'Bunun yanında ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, ‘küresel ekonominin adım adım krizden çıkmakta olduğunu’ söyledi. Rusya Devlet Başkanı, “Rusya’ya gelince, Rusya ekonomisi pandemi öncesindeki (büyüme) seviyelerine şimdiden geri döndü ve değerlendirmelerimize göre 2021’de ekonomimiz yüzde 4.7 oranında büyüme kaydetmiş olacak” dedi.Diğer taraftan Putin, gereksinim duyan tüm ülkelere koronavirüs aşısı, ilaç, test ve tıbbi ekipman göndermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Rusya’nın geliştirdiği ilk koronavirüs aşısı Sputnik V, DSÖ tarafından onaylanmış aşılar listesinde henüz yer almıyor. DSÖ tarafından onaylanması, Sputnik V aşısının daha çok ülkede kullanılmasının önünü açmış olacak. Ancak Sputnik V aşısı şimdiden Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni almış durumda. Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor. Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.

