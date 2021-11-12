https://tr.sputniknews.com/20211112/rosatom-teklif-gelirse-turkiyede-akkuyudan-sonra-yeni-nukleer-santraller-insa-etmeye-haziriz-1050733001.html

Rosatom: Teklif gelirse Türkiye’de Akkuyu’dan sonra yeni nükleer santraller inşa etmeye hazırız

Rosatom: Teklif gelirse Türkiye’de Akkuyu’dan sonra yeni nükleer santraller inşa etmeye hazırız

Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, teklif gelmesi halinde Türkiye’de yeni nükleer santral projelerinin inşaatında yer almaya... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:28+0300

2021-11-12T12:28+0300

2021-11-12T12:28+0300

türkiye

rosatom

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Glasgow’daki BM İklim Konferansı çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulunan Lihaçev şunları söyledi: “Türkiye için nükleer santral inşaatına devam etmesi kesinlikle mantıklı. Zira büyük ve gelişen bir ekonomiye sahip bir ülke. Sektörü kuran gayretli bir taraf bunu geliştirmeli de. Bu nedenle sadece Türkiye’nin güneyinde değil, Karadeniz kıyılarında veya batısındaki enerji eksikliği yaşanan kısımlarında da böyle bir kapasite oluşturulmalı. Rusya’nın bunda yer alması da koşullara bağlı. Bir imkan oluşacağını anlar, resmi olarak davet edilir ve bizim için koşullar en azından kabul edilebilir, tercihen de kazançlı olursa memnuniyetle bu süreçte yer alırız.” Lihaçev, Rosatom’un Türkiye’deki bu tür projelerde yer almayı istemesiyle ilgili nedenleri şöyle açıkladı: “Bu bizim için mantıklı. Bir taşeron tabanı oluşturduk, üniversitelerimizde Türk gençlere eğitim veriyoruz, onları Akkuyu santralinde işe alıyoruz. Ancak burada bu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında elbette tarihler ve koşullar konusunda karşı tarafın tutumuna odaklanacağız.” Türkiye’de yap-işlet formatıyla proje gerçekleştiren (Akkuyu Nükleer Santrali) ilk taraf olduklarına dikkat çeken Lihaçev, bu anlamda Ankara ile güvene dayalı ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

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türkiye, rosatom, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)