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https://tr.sputniknews.com/20211112/rusya-bir-hava-indirme-birligini-grodnoda-yapilacak-tatbikat-icin-belarusa-gonderdi-1050746158.html
Rusya, bir hava indirme birliğini Grodno'da yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderdi
Rusya, bir hava indirme birliğini Grodno'da yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı, bir hava indirme birliğinin göçmenlerin bekleyişini sürdürdüğü Grodno bölgesinde yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderildiğini... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:03+0300
2021-11-12T17:04+0300
rusya
belarus
dünya
göçmen
ortak tatbikat
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Belarus'un AB ülkeleriyle olan sınırlarında göçmen krizi nedeniyle gerilim tırmanırken Rusya ve Belarus orduları, sınırdaki Grodno bölgesinde tatbikat gerçekleştirecek.Rus hava indirme birliğinin Belaruslu birliklerle ortak taktik tatbikatı yapacağının belirtildiği bakanlıktan açıklamasında, "12 Kasım'da hava indirme birliklerinin askeri hazırlık durumunun ani denetimi kapsamında, Rus hava indirme birliği Belarus'un Grodno bölgesinde bilinmeyen bir yere fiili indirme gerçekleştirecek" dendi.İndirme operasyonunun gerçekleştirilmesi için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76 askeri kargo uçağının bölgeye intikal ettirildiğini belirten bakanlık, tatbikat kapsamında belirlenen tesislerin, düşman sabotaj gruplarının ve yasa dışı silahlı oluşumların aranması ve imha edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.Bakanlık, tatbikatın ardından Rus indirme birliğinin Rusya'daki daimi üssüne döneceğini bildirdi.Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktası, çoğunluğu Irak'tan vize alarak gelen, Avrupa'ya göç edebilmek için Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin en yoğun yerlerden biri.
https://tr.sputniknews.com/20211106/belarus-sinirimizdaki-kesif-ucuslari-siklasti-1050547714.html
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rusya, belarus, göçmen, ortak tatbikat

Rusya, bir hava indirme birliğini Grodno'da yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderdi

17:03 12.11.2021 (güncellendi: 17:04 12.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girZapad-2021, Rusya tatbikat
Zapad-2021, Rusya tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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Rusya Savunma Bakanlığı, bir hava indirme birliğinin göçmenlerin bekleyişini sürdürdüğü Grodno bölgesinde yapılacak tatbikat için Belarus'a gönderildiğini duyurdu.
Belarus'un AB ülkeleriyle olan sınırlarında göçmen krizi nedeniyle gerilim tırmanırken Rusya ve Belarus orduları, sınırdaki Grodno bölgesinde tatbikat gerçekleştirecek.
Rus hava indirme birliğinin Belaruslu birliklerle ortak taktik tatbikatı yapacağının belirtildiği bakanlıktan açıklamasında, "12 Kasım'da hava indirme birliklerinin askeri hazırlık durumunun ani denetimi kapsamında, Rus hava indirme birliği Belarus'un Grodno bölgesinde bilinmeyen bir yere fiili indirme gerçekleştirecek" dendi.
İndirme operasyonunun gerçekleştirilmesi için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76 askeri kargo uçağının bölgeye intikal ettirildiğini belirten bakanlık, tatbikat kapsamında belirlenen tesislerin, düşman sabotaj gruplarının ve yasa dışı silahlı oluşumların aranması ve imha edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.
Bakanlık, tatbikatın ardından Rus indirme birliğinin Rusya'daki daimi üssüne döneceğini bildirdi.
Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktası, çoğunluğu Irak'tan vize alarak gelen, Avrupa'ya göç edebilmek için Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin en yoğun yerlerden biri.
Belarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak karargah tatbikatının sona erdiği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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