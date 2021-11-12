https://tr.sputniknews.com/20211112/rusya-semalarinda-tanimlanamayan-parlak-bir-cisim-goruldu-1050745864.html

Rusya semalarında tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü

Rusya semalarında tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü

Rusya’nın St. Petersburg kenti ve Leningrad bölgesi semalarında dün akşam tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T17:00+0300

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dünya

rusya

cisim

ateş topu

gökyüzü

bilinmeyen

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St. Petersburg ve Leningrad bölgesi semalarında görülen cisim merak konusu oldu. Rus basınına konuşan Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Pulkovo Gözlemevi’nin Astronometri ve Yıldız Astronomi Laboratuvarı Başkanı Maksim Hovriçev, hakkında açıklamada bulundu.Hovriçev, görülen cismin yaklaşık bir metre çapında bir bolit (ateş topu) olduğunu söyledi.Hovriçev, ön bilgilere göre cismin çok büyük olmadığını, çapının yaklaşık bir metre kadar olduğunu ifade etti.Bilim insanı, parlak bolitlerin Dünya üzerinden yılda en az bir kez geçtiğini ekledi.Gök cisminin muhtemelen Kareliya’da düştüğü düşünülüyor.

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rusya, cisim, ateş topu, gökyüzü, bilinmeyen