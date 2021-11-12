https://tr.sputniknews.com/20211112/rusyada-qr-koduyla-ilgili-tasari-dumaya-sunuldu-1050751400.html
Rusya’da QR koduyla ilgili tasarı Duma’ya sunuldu
Rusya’da QR koduyla ilgili tasarı Duma’ya sunuldu
Rusya Hükümeti, toplu ulaşım araçlarında ve halka açık yerlerde QR kodlarının kullanımına ilişkin tasarıyı parlamentoya sundu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T20:46+0300
2021-11-12T20:46+0300
2021-11-12T20:46+0300
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Rusya Hükümeti, ‘Halkın sıhhi ve epidemiyolojik refahı hakkında’ federal yasasına değişikliklerin yapılması hakkında’ tasarıyı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın onayına sundu. Tasarıya göre, kitlesel etkinliklerin yapıldığı yerleri, kültür ve sanat mekanlarını, restoran ve kafeleri, perakende mağazalarını sadece aşı yaptığını, hastalık geçirdiğini veya tıbbi muafiyet olduğunu gösteren QR koduna sahip vatandaşlar ziyaret edebilecek.Hükümet ayrıca QR kodu uygulamasının kapsamı altına otobüs, tren ve uçaklarla yapılan şehirlerarası ve uluslararası seyahatleri de dahil etmeyi teklif ediyor.Tasarıya göre, Rusya’da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar uçak veya trenlerden yararlanmak için ayrıca PCR testine sahip olmalı.Eczaneler, bakkallar ve temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağaza ve marketler uygulamanın dışında tutuluyor.Uygulamanın 1 Haziran 2022 tarihine kadar sürmesi öngörülüyor.Rusya Hükümeti’nin açıklamasında, “Önerilen çözümler, koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi bağlamında alınan acil önlem” ifadesine yer verildi.1 Şubat’a kadar geçiş dönemi uygulanacakRusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Vatandaşlarımıza, aşı olmaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları için gerekli sürenin tanınması gerektiğinin farkında olduğumuz için tasarıda geçiş dönemi öngörülüyor. QR kodlar tam olarak 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak” diye açıkladı.Golikova, QR koduna sahip olmayan kişilerin 1 Şubat’ta kadar istedikleri mekanları sadece PCR testiyle ziyaret edebilecek.Başbakan Yardımcısı, uygulamanın 18 yaş altındaki vatandaşlar için geçerli olmadığını kaydetti.Rusya’da bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 9 milyonu bulurken bu virüs nedeniyle ölen sayısı 253 bine yaklaştı.Koronavirüse karşı korunmanın en güvenilir yolunun aşı olduğunu vurgulayan Rusya Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki hastaların büyük kısmının aşı yapmayan kişiler olduğunu kaydediyor.
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rusya, duma, qr kodu, koronavirüs
Rusya’da QR koduyla ilgili tasarı Duma’ya sunuldu
Rusya Hükümeti, toplu ulaşım araçlarında ve halka açık yerlerde QR kodlarının kullanımına ilişkin tasarıyı parlamentoya sundu.
Rusya Hükümeti, ‘Halkın sıhhi ve epidemiyolojik refahı hakkında’ federal yasasına değişikliklerin yapılması hakkında’ tasarıyı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın onayına sundu.
Tasarıya göre, kitlesel etkinliklerin yapıldığı yerleri, kültür ve sanat mekanlarını, restoran ve kafeleri, perakende mağazalarını sadece aşı yaptığını, hastalık geçirdiğini veya tıbbi muafiyet olduğunu gösteren QR koduna sahip vatandaşlar ziyaret edebilecek.
Hükümet ayrıca QR kodu uygulamasının kapsamı altına otobüs, tren ve uçaklarla yapılan şehirlerarası ve uluslararası seyahatleri de dahil etmeyi teklif ediyor.
Tasarıya göre, Rusya’da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar uçak veya trenlerden yararlanmak için ayrıca PCR testine sahip olmalı.
Eczaneler, bakkallar ve temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağaza ve marketler uygulamanın dışında tutuluyor.
Uygulamanın 1 Haziran 2022 tarihine kadar sürmesi öngörülüyor.
Rusya Hükümeti’nin açıklamasında, “Önerilen çözümler, koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi bağlamında alınan acil önlem” ifadesine yer verildi.
1 Şubat’a kadar geçiş dönemi uygulanacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Vatandaşlarımıza, aşı olmaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları için gerekli sürenin tanınması gerektiğinin farkında olduğumuz için tasarıda geçiş dönemi öngörülüyor. QR kodlar tam olarak 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak” diye açıkladı.
Golikova, QR koduna sahip olmayan kişilerin 1 Şubat’ta kadar istedikleri mekanları sadece PCR testiyle ziyaret edebilecek.
Başbakan Yardımcısı, uygulamanın 18 yaş altındaki vatandaşlar için geçerli olmadığını kaydetti.
Rusya’da bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 9 milyonu bulurken bu virüs nedeniyle ölen sayısı 253 bine yaklaştı.
Koronavirüse karşı korunmanın en güvenilir yolunun aşı olduğunu vurgulayan Rusya Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki hastaların büyük kısmının aşı yapmayan kişiler olduğunu kaydediyor.