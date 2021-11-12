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Rusya’da uydular için ‘radyasyon kalkanı’ test edildi
Rusya’da uydular için ‘radyasyon kalkanı’ test edildi
Rus uzmanların, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür cihazı başarıyla test ettikleri... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T02:03+0300
2021-11-12T02:04+0300
savunma
rusya
roscosmos
radar
kalkan
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Rusya Uzay Sistemleri şirketinden yapılan açıklamada, “Şirket uzmanları, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür ‘radyasyon kalkanı’ cihazını başarıyla test etti” ifadesine yer verildi.Ağır yüklü parçacıkların, uydunun elektrik devreleri üzerindeki etkisinin birkaç milisaniye içinde anormal güç dalgalanmasına ve sonuçta kısmen ve tam cihazların kısmen veya tamamen yanmasına yol açabildiği ifade edildi. Bunu önlemek amacıyla uydu üreticileri, Space sınıfından özel mikro elektronik araçlar kullanıyor. Fakat Rusya Uzaya Sistemleri uzmanları, sistemleri korumak için ‘radyasyon kalkanı’ adını verdikleri cihazı geliştirdi.Dört test aşamasından geçirilen cihazın boyutu, çok farklı uydularda kullanma fırsatını veriyor.
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rusya, roscosmos, radar, kalkan

Rusya’da uydular için ‘radyasyon kalkanı’ test edildi

02:03 12.11.2021 (güncellendi: 02:04 12.11.2021)
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov  / Fotoğraf bankasına gir Rusya'nın A-50 radar-gözlem uçağı
 Rusya'nın A-50 radar-gözlem uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus uzmanların, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür cihazı başarıyla test ettikleri belirtildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Rusya Uzay Sistemleri şirketinden yapılan açıklamada, “Şirket uzmanları, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür ‘radyasyon kalkanı’ cihazını başarıyla test etti” ifadesine yer verildi.
Ağır yüklü parçacıkların, uydunun elektrik devreleri üzerindeki etkisinin birkaç milisaniye içinde anormal güç dalgalanmasına ve sonuçta kısmen ve tam cihazların kısmen veya tamamen yanmasına yol açabildiği ifade edildi. Bunu önlemek amacıyla uydu üreticileri, Space sınıfından özel mikro elektronik araçlar kullanıyor. Fakat Rusya Uzaya Sistemleri uzmanları, sistemleri korumak için ‘radyasyon kalkanı’ adını verdikleri cihazı geliştirdi.
Dört test aşamasından geçirilen cihazın boyutu, çok farklı uydularda kullanma fırsatını veriyor.
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