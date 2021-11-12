Rusya’da uydular için ‘radyasyon kalkanı’ test edildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Rusya Uzay Sistemleri şirketinden yapılan açıklamada, “Şirket uzmanları, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür ‘radyasyon kalkanı’ cihazını başarıyla test etti” ifadesine yer verildi.Ağır yüklü parçacıkların, uydunun elektrik devreleri üzerindeki etkisinin birkaç milisaniye içinde anormal güç dalgalanmasına ve sonuçta kısmen ve tam cihazların kısmen veya tamamen yanmasına yol açabildiği ifade edildi. Bunu önlemek amacıyla uydu üreticileri, Space sınıfından özel mikro elektronik araçlar kullanıyor. Fakat Rusya Uzaya Sistemleri uzmanları, sistemleri korumak için ‘radyasyon kalkanı’ adını verdikleri cihazı geliştirdi.Dört test aşamasından geçirilen cihazın boyutu, çok farklı uydularda kullanma fırsatını veriyor.
Rus uzmanların, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür cihazı başarıyla test ettikleri belirtildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Rusya Uzay Sistemleri şirketinden yapılan açıklamada, “Şirket uzmanları, uyduların elektronik sistemlerini uzay radyasyonunun etkilerine karşı korumak amacıyla geliştirilen minyatür ‘radyasyon kalkanı’ cihazını başarıyla test etti” ifadesine yer verildi.
Ağır yüklü parçacıkların, uydunun elektrik devreleri üzerindeki etkisinin birkaç milisaniye içinde anormal güç dalgalanmasına ve sonuçta kısmen ve tam cihazların kısmen veya tamamen yanmasına yol açabildiği ifade edildi. Bunu önlemek amacıyla uydu üreticileri, Space sınıfından özel mikro elektronik araçlar kullanıyor. Fakat Rusya Uzaya Sistemleri uzmanları, sistemleri korumak için ‘radyasyon kalkanı’ adını verdikleri cihazı geliştirdi.
Dört test aşamasından geçirilen cihazın boyutu, çok farklı uydularda kullanma fırsatını veriyor.