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Rusya’dan Fransa’ya Avrupa’daki gerilimi azaltmaya yönelik adımları belirleme çağrısı
Rusya’dan Fransa’ya Avrupa’daki gerilimi azaltmaya yönelik adımları belirleme çağrısı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avrupa’da gerilimi azaltma ve askeri olayları önleme amacıyla güvenlik sorunlarını çözmek için Fransa ile birlikte çalışmanın... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T20:12+0300
2021-11-12T20:12+0300
savunma
rusya
fransa
nato
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2+2 (iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları) formatındaki Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi’nin genel kurul toplantısında, “Avrupa’daki gerilimi azaltmak ve askeri faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olayları önlemek amacıyla atılacak adımları belirlemek için mevcut güvenlik sorunlarını birlikte analiz etmek önemli” diye konuştu.Fransız meslektaşlarıyla görüşmede, gerekli kararların alınmasını ve görevlerin belirlenmesini umduğunu söyleyen Rus bakan, günümüzde dünya genelindeki durumun karmaşık olduğunu belirterek, “Bu nedenle uluslararası güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunmaya, bölgesel sorunları değerlendirmeye ihtiyaç var” dedi.‘NATO, Rusya sınırlarında askeri varlığını artırıyor’Avrupa’daki askeri ve siyasi durumun gerilemeye devam ettiğini dile getiren Şoygu, “NATO, Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanı, aynı zamanda öngörülebilirliği geliştirmeye ve olay çıkma riskini azaltmaya yönelik girişimlerin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.Rus ve Fransız dışişleri ve savunma bakanları bugünkü görüşmede, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu, stratejik istikrar, Avrupa güvenliği, silahlanma kontrolü ve ikili ilişkiler gibi önemli konuları değerlendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-fransa-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1050641763.html
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rusya, fransa, nato, sergey şoygu

Rusya’dan Fransa’ya Avrupa’daki gerilimi azaltmaya yönelik adımları belirleme çağrısı

20:12 12.11.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVSergei Şoygu
Sergei Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avrupa’da gerilimi azaltma ve askeri olayları önleme amacıyla güvenlik sorunlarını çözmek için Fransa ile birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2+2 (iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları) formatındaki Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi’nin genel kurul toplantısında, “Avrupa’daki gerilimi azaltmak ve askeri faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olayları önlemek amacıyla atılacak adımları belirlemek için mevcut güvenlik sorunlarını birlikte analiz etmek önemli” diye konuştu.
Fransız meslektaşlarıyla görüşmede, gerekli kararların alınmasını ve görevlerin belirlenmesini umduğunu söyleyen Rus bakan, günümüzde dünya genelindeki durumun karmaşık olduğunu belirterek, “Bu nedenle uluslararası güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunmaya, bölgesel sorunları değerlendirmeye ihtiyaç var” dedi.

‘NATO, Rusya sınırlarında askeri varlığını artırıyor’

Avrupa’daki askeri ve siyasi durumun gerilemeye devam ettiğini dile getiren Şoygu,NATO, Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı, aynı zamanda öngörülebilirliği geliştirmeye ve olay çıkma riskini azaltmaya yönelik girişimlerin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.
Rus ve Fransız dışişleri ve savunma bakanları bugünkü görüşmede, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu, stratejik istikrar, Avrupa güvenliği, silahlanma kontrolü ve ikili ilişkiler gibi önemli konuları değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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