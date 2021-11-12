https://tr.sputniknews.com/20211112/rusyanin-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-polyanskiy-polonya-uluslararasi-normlari-ihlal-ediyor-1050736303.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Polonya uluslararası normları ihlal ediyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Polonya uluslararası normları ihlal ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Varşova'nın bölgedeki... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T13:27+0300
2021-11-12T13:27+0300
2021-11-12T13:27+0300
dünya
rusya
belarus
göçmen krizi
birleşmiş milletler (bm)
birlik devleti anlaşması
polonya-belarus göçmen krizi
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Basın toplantısı düzenleyen Polyanskiy, "Polonyalı ve Litvanyalı sınır muhafızlarının göçmenleri darbettiği ve Belarus topraklarına geri ittiği birçok vaka var. Bu kesinlikle bir utanç ve tüm uluslararası sözleşmelerin ve normların topyekün ihlalidir" dedi.'Göçmenlere sınıra ulaşmaları için yardım etmiyoruz'Polyanskiy, Rusya ve Belarus'un göçmenlerin Polonya sınırına ulaşmasına yardımcı olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.Belarus'un göçmenleri geldikleri ülkelere göndermesi için bir neden bulunmadığını kaydeden Polyanskiy, bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını kaydetti.'Belarus'a karşı yükümlülüklerimiz var'Rus savaş uçaklarının Belarus hava sahası üzerindeki uçuşlarına değinen Polyanskiy, bunun Polonya-Belarus sınırındaki askeri varlığın artmasına verilen bir tepki olduğunu vurguladı.Polyanskiy, "Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında yükümlülüklerimiz var. Buna göre eğer Belarus sınırında askeri varlıklar artarsa, bunlara karşılık vermek zorundayız. Bunlar sadece keşif uçuşları, başka bir şey değil. Hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.'Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi hiçbir zaman planlamada, planlamıyor'Bloomberg'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği iddiasının yer aldığı haberle ilgili soruları yanıtlayan Polyanskiy, Moskova'nın böyle bir şeyi hiçbir zaman planlamadığını ve şu anda da böyle bir planları olmadığını vurguladı.Polyanskiy, Moskova'nın bu tutumunun Ukrayna'dan veya başka bir yerden provokasyonlar olmadığı sürece değişmeyeceğini, bu türden olası provokasyonlara verilecek cevabın egemenliği koruma meselesi olacağını, zira Ukrayna'dan çok sayıda tehdit geldiğini kaydetti.Bu bağlamda Polyanskiy, Kiev'den sürekli yükselen tehdit mesajlarına bakıldığında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ihtiyati tedbirlerinin mantıklı olduğunu ekledi.Rus diplomat, "Birliklerimizi istediğimiz yerde toplama hakkına sahibiz. Burası Ukrayna toprağı değil, Rusya toprağı. Ukrayna'nın Rusya'ya ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik somut tehditlerini anımsarsanız, belirli düzeydeki bir ihtiyatlılığın mantıklı olduğunuzu anlarsınız" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-devlet-ajansi-lukasenko-rusyaya-birlik-devleti-sinirlarinda-nobete-katilmasini-rica-etti-1050715098.html
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rusya, belarus, göçmen krizi, birleşmiş milletler (bm), birlik devleti anlaşması, polonya-belarus göçmen krizi
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: Polonya uluslararası normları ihlal ediyor
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Varşova'nın bölgedeki eylemleriyle uluslararası normları ihlal ettiğini söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Polyanskiy, "Polonyalı ve Litvanyalı sınır muhafızlarının göçmenleri darbettiği ve Belarus topraklarına geri ittiği birçok vaka var. Bu kesinlikle bir utanç ve tüm uluslararası sözleşmelerin ve normların topyekün ihlalidir" dedi.
'Göçmenlere sınıra ulaşmaları için yardım etmiyoruz'
Polyanskiy, Rusya ve Belarus'un göçmenlerin Polonya sınırına ulaşmasına yardımcı olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
Belarus'un göçmenleri geldikleri ülkelere göndermesi için bir neden bulunmadığını kaydeden Polyanskiy, bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını kaydetti.
'Belarus'a karşı yükümlülüklerimiz var'
Rus savaş uçaklarının Belarus hava sahası üzerindeki uçuşlarına değinen Polyanskiy, bunun Polonya-Belarus sınırındaki askeri varlığın artmasına verilen bir tepki olduğunu vurguladı.
Polyanskiy, "Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında yükümlülüklerimiz var. Buna göre eğer Belarus sınırında askeri varlıklar artarsa, bunlara karşılık vermek zorundayız. Bunlar sadece keşif uçuşları, başka bir şey değil. Hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
'Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi hiçbir zaman planlamada, planlamıyor'
Bloomberg'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği iddiasının yer aldığı haberle ilgili soruları yanıtlayan Polyanskiy, Moskova'nın böyle bir şeyi hiçbir zaman planlamadığını ve şu anda da böyle bir planları olmadığını vurguladı.
Polyanskiy, Moskova'nın bu tutumunun Ukrayna'dan veya başka bir yerden provokasyonlar olmadığı sürece değişmeyeceğini, bu türden olası provokasyonlara verilecek cevabın egemenliği koruma meselesi olacağını, zira Ukrayna'dan çok sayıda tehdit geldiğini kaydetti.
Bu bağlamda Polyanskiy, Kiev'den sürekli yükselen tehdit mesajlarına bakıldığında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ihtiyati tedbirlerinin mantıklı olduğunu ekledi.
Rus diplomat, "Birliklerimizi istediğimiz yerde toplama hakkına sahibiz. Burası Ukrayna toprağı değil, Rusya toprağı. Ukrayna'nın Rusya'ya ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik somut tehditlerini anımsarsanız, belirli düzeydeki bir ihtiyatlılığın mantıklı olduğunuzu anlarsınız" diye ekledi.