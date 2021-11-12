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https://tr.sputniknews.com/20211112/rusyayla-fransanin-disisleri-ve-savunma-bakanlari-pariste-bir-araya-geldi-1050744371.html
Rusya ile Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanları Paris’te bir araya geldi
Rusya ile Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanları Paris’te bir araya geldi
Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında 2+2 formatındaki görüşmelerde başlıca konular arasında stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği, nükleer... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:38+0300
2021-11-12T16:39+0300
rusya
fransa
sergey lavrov
sergey şoygu
jean-yves le drian
florence parly
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Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında 2+2 formatındaki görüşmeler Paris’te başladı. Görüşmelere dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Jean-Yves le Drian ile savunma bakanları Sergey Şoygu ve Florence Parly katılıyor. Görüşmelerde, ele alınacak başlıca konuların stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkileri olacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna, Afganistan, İran ve Libya gibi güncel bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor. Diğer konular arasında Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum, Sahra-Sahel bölgesinde güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere Afrika'daki durum yer alıyor” ifadelerini kullanmıştı. Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında yapılan 2+2 formatındaki görüşmeler 7 yıllık bir aradan sonra Eylül 2019'da Moskova'da yeniden başlamıştı. Bir sonraki toplantının Eylül 2020'de gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Paris, Moskova ve AB ülkeleri ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle bunu süresiz olarak erteleme kararı vermişti.
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rusya, fransa, sergey lavrov, sergey şoygu, jean-yves le drian, florence parly

Rusya ile Fransa'nın dışişleri ve savunma bakanları Paris’te bir araya geldi

16:38 12.11.2021 (güncellendi: 16:39 12.11.2021)
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV Sergey Lavrov- Jean-Yves le Drian- Sergey Şoygu- Florence Parly
Sergey Lavrov- Jean-Yves le Drian- Sergey Şoygu- Florence Parly - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında 2+2 formatındaki görüşmelerde başlıca konular arasında stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkileri var.
Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında 2+2 formatındaki görüşmeler Paris’te başladı. Görüşmelere dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Jean-Yves le Drian ile savunma bakanları Sergey Şoygu ve Florence Parly katılıyor.
Görüşmelerde, ele alınacak başlıca konuların stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkileri olacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna, Afganistan, İran ve Libya gibi güncel bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor. Diğer konular arasında Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesindeki durum, Sahra-Sahel bölgesinde güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere Afrika'daki durum yer alıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları arasında yapılan 2+2 formatındaki görüşmeler 7 yıllık bir aradan sonra Eylül 2019'da Moskova'da yeniden başlamıştı. Bir sonraki toplantının Eylül 2020'de gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Paris, Moskova ve AB ülkeleri ilişkilerinde yaşanan kriz nedeniyle bunu süresiz olarak erteleme kararı vermişti.
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