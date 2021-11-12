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https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-bozun-babasi-konustu-hakimin-karsisinda-guluyor-1050723352.html
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor
Ataşehir'de Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T04:45+0300
2021-11-12T04:45+0300
türkiye
ataşehir
samuray kılıcı
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İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz''i öldüren samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası A. Boz, oğlunu anlattı.'Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor'Beyaz TV'ye konuşan baba Boz, genç kızın ailesi için kahrolduğunu belirterek, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil" diye konuştu.'Oğlumu savunacak değilim'Açıklamalarına devam eden Boz, "Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-boz-tutuklandi-1050674695.html
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ataşehir, samuray kılıcı

Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

04:45 12.11.2021
© İHAAtaşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Ataşehir'de Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor" ifadelerini kullandı. Baba Boz, "Boz, "Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil" dedi.
İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz''i öldüren samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası A. Boz, oğlunu anlattı.

'Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor'

Beyaz TV'ye konuşan baba Boz, genç kızın ailesi için kahrolduğunu belirterek, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil" diye konuştu.

'Oğlumu savunacak değilim'

Açıklamalarına devam eden Boz, "Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum" dedi.
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz: Savunmasız olduğu için bu kadını seçtim
10 Kasım, 20:10
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