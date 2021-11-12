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https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-oldurulen-basakin-annesi-akli-yoktu-hastaydi-da-nasil-arkadan-saldirdi--1050738059.html
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Aklı yoktu hastaydı da, nasıl arkadan saldırdı?
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Aklı yoktu hastaydı da, nasıl arkadan saldırdı?
İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi. Baba... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:25+0300
2021-11-12T14:25+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
samuray kılıcı
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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.'Adalet istiyorum'Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.'Yavrum senin adın da onların içine yazıldı'Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, "Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum" diye konuştu.Baba Cengiz: Kılıçların satışı yasaklanmalıBaba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.
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istanbul, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri, samuray kılıcı

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Aklı yoktu hastaydı da, nasıl arkadan saldırdı?

14:25 12.11.2021
© İHAAtaşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi. Baba Avni Cengiz ise saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili, "Akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş?" dedi.
İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Adalet istiyorum'

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.

'Yavrum senin adın da onların içine yazıldı'

Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.
Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, "Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum" diye konuştu.

Baba Cengiz: Kılıçların satışı yasaklanmalı

Baba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.
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