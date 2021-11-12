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Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211112/sanayi-uretim-endeksi-eylulde-aylik-bazda-yuzde-15-azalirken-yillik-bazda-yuzde-89-artis-gosterdi-1050728300.html
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
TÜİK, sanayi üretim endeksi rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:25+0300
2021-11-12T10:35+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi

10:25 12.11.2021 (güncellendi: 10:35 12.11.2021)
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TÜİK, sanayi üretim endeksi rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi.
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