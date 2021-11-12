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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211112/sanayi-uretim-endeksi-eylulde-aylik-bazda-yuzde-15-azalirken-yillik-bazda-yuzde-89-artis-gosterdi-1050728300.html
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
TÜİK, sanayi üretim endeksi rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:25+0300
2021-11-12T10:25+0300
2021-11-12T10:35+0300
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türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
10:25 12.11.2021 (güncellendi: 10:35 12.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
TÜİK, sanayi üretim endeksi rakamlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi.