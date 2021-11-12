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https://tr.sputniknews.com/20211112/sezgin-baran-korkmaz-fezlekesinden-garipoglu-cikti-1050726255.html
Sezgin Baran Korkmaz fezlekesinden Garipoğlu çıktı
Sezgin Baran Korkmaz fezlekesinden Garipoğlu çıktı
SBK şirketlerinin yöneticisinin, 'Mega Varlık' şirketinin hesaplarını boşaltmak için Kasım Garipoğlu’na ait olduğu ortaya çıkan GKFX şirketi ile müşteri... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:28+0300
2021-11-12T09:27+0300
türkiye
abd
forex
fezleke
soruşturma
sezgin baran korkmaz
utah federal eyalet mahkemesi
kasım garipoğlu
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Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin Utah Eyaleti Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezlekede Türkiye’de kurulu ilginç bir şirket ismi yer aldı. Fezlekenin ön inceleme raporunda yer alan bu şirket Ingiltere’de kurulu GKFK şirketinin Türkiye şubesi olan GKFK Finansal Servis Ltd. Şirketi. Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait olan GKFK Finansal Servis Ltd. şirketi Utah Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın, Utah Federal Savcılığı’nca hazırlanan fezlekenin ön raporunun Istanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştırıldığı haberinde yer alan karapara aklamada SBK’nin Türkiye’de işbirliği yaptığı şirket olarak gösterilen GKFK adına yer verilmiş, ancak bu ayrıntı o günlerde gözden kaçmıştı. GKFX o tarihte sadece Forex piyasasında işlem yapanlar tarafından bilinen bir şirket olması ve sahibinin kimliği bilinmediğinden dikkat çekmemişti.Kasım Garipoğlu’nun, geçen nisan ayında çalışanlarının kendisini dolandırdığı iddiasıyla Bakırköy Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasıyla GKFX Finansal Servis Ltd. şirketinin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi savcılığa verdiği ifadede şirketin yöneticisi olduğunu söylese de şirketin asıl sahibinin Garipoğlu olduğu, davanın açılması ve çalışanlarının ifadesiyle ortaya çıkmıştı. Kasım Garipoğlu’nun Çin, Tayvan, Kamboçya gibi Asya ülkelerinde çalışanlarının üzerine kurdurduğu şirketler üzerinde Forex piyasasında aracılık yaptığı iddianamede yer almıştı.İşbirliği fezlekede yer aldıSBK hakkında yürütülen ABD’deki dava için Utah Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Doğa D.’nin SBK şirketlerinin hisse ve mallarını başka Türk ve uluslararası şirketlerine devretmek için işbirliği içinde olunan şirketlerin yönetici ve pay sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.SBK Holding’in yöneticilerinden Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün belirtildiği belgede, merkezi Ispanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma ilaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara devri için hazırlıklar başlatıldığı iddia edildi.Mega Varlık Yönetim AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve böyle bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği” açıklamasında bulundu.
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abd, forex, fezleke, soruşturma, sezgin baran korkmaz, utah federal eyalet mahkemesi, kasım garipoğlu

Sezgin Baran Korkmaz fezlekesinden Garipoğlu çıktı

09:28 12.11.2021
© DHA / ArşivSezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© DHA / Arşiv
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SBK şirketlerinin yöneticisinin, 'Mega Varlık' şirketinin hesaplarını boşaltmak için Kasım Garipoğlu’na ait olduğu ortaya çıkan GKFX şirketi ile müşteri hesapları paylaşımı konusunda işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin Utah Eyaleti Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezlekede Türkiye’de kurulu ilginç bir şirket ismi yer aldı. Fezlekenin ön inceleme raporunda yer alan bu şirket Ingiltere’de kurulu GKFK şirketinin Türkiye şubesi olan GKFK Finansal Servis Ltd. Şirketi. Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait olan GKFK Finansal Servis Ltd. şirketi Utah Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın, Utah Federal Savcılığı’nca hazırlanan fezlekenin ön raporunun Istanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştırıldığı haberinde yer alan karapara aklamada SBK’nin Türkiye’de işbirliği yaptığı şirket olarak gösterilen GKFK adına yer verilmiş, ancak bu ayrıntı o günlerde gözden kaçmıştı. GKFX o tarihte sadece Forex piyasasında işlem yapanlar tarafından bilinen bir şirket olması ve sahibinin kimliği bilinmediğinden dikkat çekmemişti.
Kasım Garipoğlu’nun, geçen nisan ayında çalışanlarının kendisini dolandırdığı iddiasıyla Bakırköy Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasıyla GKFX Finansal Servis Ltd. şirketinin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi savcılığa verdiği ifadede şirketin yöneticisi olduğunu söylese de şirketin asıl sahibinin Garipoğlu olduğu, davanın açılması ve çalışanlarının ifadesiyle ortaya çıkmıştı. Kasım Garipoğlu’nun Çin, Tayvan, Kamboçya gibi Asya ülkelerinde çalışanlarının üzerine kurdurduğu şirketler üzerinde Forex piyasasında aracılık yaptığı iddianamede yer almıştı.

İşbirliği fezlekede yer aldı

SBK hakkında yürütülen ABD’deki dava için Utah Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Doğa D.’nin SBK şirketlerinin hisse ve mallarını başka Türk ve uluslararası şirketlerine devretmek için işbirliği içinde olunan şirketlerin yönetici ve pay sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
SBK Holding’in yöneticilerinden Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün belirtildiği belgede, merkezi Ispanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma ilaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara devri için hazırlıklar başlatıldığı iddia edildi.
Mega Varlık Yönetim AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve böyle bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da kurulu GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği” açıklamasında bulundu.
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